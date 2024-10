Rosyjski myśliwiec o włos od amerykańskiego F-16. Nagranie

Nagranie przedstawiające niebezpieczny manewr rosyjskiego myśliwca w poniedziałek udostępniła armia USA. Maszyna przeleciała w ekstremalnie małej odległości od amerykańskiego F-16 w pobliżu Alaski. Nie było to coś, co "można by zobaczyć w profesjonalnych siłach lotniczych", ocenił szef Dowództwa Północnego USA.

Według przedstawicieli wojska USA, do podobnych spotkań dochodzi tam regularnie, zwykle przebiegają one jednak w bezpieczny sposób. Tym razem zachowanie myśliwca Su-35 było "niebezpieczne, nieprofesjonalne i zagroziło wszystkim" w pobliżu - ocenił w opublikowanym na X (dawniej Twitter – red.) wpisie generał Gregory Guillot, szef Dowództwa Północnego USA. Jak dodał, nie było to coś, co "można by zobaczyć w profesjonalnych siłach lotniczych".