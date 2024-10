Nagła śmierć na konferencji. "Monumentalna postać polityki"

Salmond przez 20 lat był liderem proniepodległościowej Szkockiej Partii Narodowej (SNP) i pierwszym wywodzącym się z niej szefem szkockiego rządu. Liderem SNP był dwa razy - w latach 1990-2000 i 2004-2014. To w dużej mierze dzięki niemu partia, pozostająca przez lata na marginesie szkockiej polityki, wyrosła na główną siłę polityczną w kraju. Podczas jego drugiej kadencji, w 2007 roku, SNP po raz pierwszy wygrała wybory do szkockiego parlamentu, dzięki czemu Salmond objął urząd pierwszego ministra.

Przeprowadził referendum niepodległościowe

Kilka lat później, po kolejnych wygranych wyborach, zdołał skłonić ówczesnego brytyjskiego premiera Davida Camerona do zgody na przeprowadzenie referendum niepodległościowego w Szkocji. Odbyło się ono we wrześniu 2014 roku, ale skończyło się wyraźną porażką zwolenników secesji Szkocji. Mieszkańcy poparli pozostanie w Wielkiej Brytanii stosunkiem głosów 55 proc. do 45 proc. W następstwie tej porażki zrezygnował z roli pierwszego ministra i lidera SNP.

Przez dwa lata - od 2015 do 2017 roku, był posłem w brytyjskiej Izbie Gmin, ale później nastąpił szereg wydarzeń, które położyły się cieniem na jego karierze. Pod koniec 2017 roku zaczął prowadzić swój program w rosyjskiej, prokremlowiej telewizji RT, co trwało aż do inwazji na Ukrainę w 2022 roku. W 2018 roku wysunięto wobec niego zarzuty gwałtu i napaści seksualnych, których miał się dopuszczać w trakcie pełnienia urzędu. Z tego powodu odszedł z SNP i skonfliktował się ze swoją protegowaną i następczynią, Nicolą Sturgeon, choć z zarzutów ostatecznie został oczyszczony. Na początku 2021 roku założył konkurencyjną wobec SNP proniepodległościową Partię Alba, której liderem był do śmierci, ale nie odniosła ona sukcesu.