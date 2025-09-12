Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Nie będzie państwa palestyńskiego". Netanjahu zatwierdził budowę nowego osiedla

Bajta na Zachodnim Brzegu Jordanu. Zamknięta kawiarnia i widok na osiedle izraelskich osadników
Osadnictwo na Zachodnim Brzegu
Źródło: Reuters Archive
Premier Izraela wyraził zgodę na budowę żydowskiego osiedla na okupowanym Zachodnim Brzegu. Projekt budzi krytykę, ponieważ dzieli ziemie palestyńskie. - Nie będzie państwa palestyńskiego - stwierdził Benjamin Netanjahu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu podpisał w czwartek zgodę na budowę żydowskiego osiedla E1 na okupowanym Zachodnim Brzegu. - Spełnimy naszą obietnicę, nie będzie państwa palestyńskiego, to miejsce należy do nas - powiedział premier podczas wizyty w osiedlu Ma'ale Adumim, w którego okolicach ma powstać nowy projekt liczący ponad 3400 mieszkań.

- Będziemy chronić nasze dziedzictwo, naszą ziemię i nasze bezpieczeństwo, podwoimy populację miasta - zapewnił Netanjahu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Izraelskie władze zatwierdzają budowę kolejnych mieszkań na Zachodnim Brzegu
"Izraelski rząd popycha nas w bezprecedensowym tempie w kierunku pełnej aneksji Zachodniego Brzegu"
Izraelskie władze zatwierdzają budowę kolejnych mieszkań na Zachodnim Brzegu
"Największe od dekad przejęcie ziemi na Zachodnim Brzegu"
Zachodni Brzeg
Najpierw pojawia się flaga, później domy, w końcu - całe miasto

Zgoda na budowę osiedla na okupowanym Zachodnim Brzegu

Osiedle E1 leży między Ma'ale Adumim a Jerozolimą Wschodnią. Realizacja tego projektu nie tylko oddzieli Jerozolimę Wschodnią od Zachodniego Brzegu, ale też podzieli to palestyńskie terytorium na niepołączone ze sobą części: południową i północną.

Budowę osiedla już wcześniej zapowiadał minister finansów Becalel Smotricz, który jest liderem skrajnie prawicowej partii Religijny Syjonizm, reprezentującej interesy osadników. Smotricz ogłosił w sierpniu, że "osiedle E1 pogrzebie ideę państwa palestyńskiego" i jest kolejnym działaniem, którego celem jest aneksja Zachodniego Brzegu przez Izrael.

Bajta na Zachodnim Brzegu Jordanu. Zamknięta kawiarnia i widok na osiedle izraelskich osadników
Bajta na Zachodnim Brzegu Jordanu. Zamknięta kawiarnia i widok na osiedle izraelskich osadników
Źródło: Miłka Fijałkowska

Projekt był w przeszłości krytykowany m.in. przez USA i państwa europejskie, uważające, że budowa utrudni proces pokojowy i powstanie państwa palestyńskiego. Prace nad E1 były przez wiele lat zamrożone.

Zapowiedź wznowienia projektu wywołała krytykę m.in. ONZ, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Unii Europejskiej i państw arabskich. Podkreślano, że budowa E1 będzie złamaniem prawa międzynarodowego.

Izraelskie osadnictwo na okupowanym Zachodnim Brzegu

Na okupowanym przez Izrael od 1967 roku Zachodnim Brzegu mieszka blisko 3 mln Palestyńczyków i ponad pół miliona żydowskich osadników. Według zestawienia organizacji Pokój Teraz znajduje się tam 141 uznawanych przez władze izraelskie osiedli oraz 224 osad nielegalnych z punktu widzenia władz w Jerozolimie.

Większość państw świata uznaje całość żydowskiego osadnictwa na tym terenie za niezgodną z prawem międzynarodowym.

Izraelskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu
Izraelskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu
Źródło: PAP

Palestyńczycy od dawna uważają ekspansję żydowskiego osadnictwa za próbę faktycznej aneksji i przeszkodę w budowie swojego przyszłego niepodległego państwa.

Obecny izraelski rząd sprzeciwia się powstaniu niepodległej Palestyny. Utworzenie takiego państwa w ramach szerszego planu pokojowego dla regionu popierają m.in. ONZ i Unia Europejska. W ostatnich tygodniach kilka krajów, w tym Francja, Wielka Brytania, Kanada i Australia, zapowiedziały uznanie państwowości Palestyny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Miłka Fijałkowska

Udostępnij:
TAGI:
IzraelAutonomia PalestyńskaBenjamin Netanjahu
Czytaj także:
imageTitle
Zaskakująca akcja i "najdziwniejsza bramka"
EUROSPORT
1 na 1
Dziemianowicz-Bąk: kwestie bezpieczeństwa muszą nas jednoczyć
Polska
SIKORSKI
"Nie". Sikorski odpowiada Trumpowi i melduje się z Kijowa
Polska
PSL chce zmian w prawie wyborczym (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie kadencje i koniec. Chcą to zmienić
Tomasz Mikulicz
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
METEO
imageTitle
"Najstarsi górale nie przewidzieli takiego wyniku w Kielcach"
EUROSPORT
Zakole Sanu w Lesku
Jest dziko i zielono, ma być lunapark. "Chyba bym osiwiał"
Tomasz Słomczyński, Martyna Sokołowska
shutterstock_2315164193
Rekord na Wall Street
BIZNES
Victoria, bohaterka reportażu "Ja was zaskarżę"
Po historii 17-letniej Victorii Ministerstwo Sprawiedliwości precyzuje przepisy. Dziś pierwsze czytanie nowelizacji 
Szymon Żyśko
48 min
pc
Zarabiają na hejcie? "Cenę płacą mniejszości"
Czas przyszły
imageTitle
Niedawno pokonała Świątek, musiała się wycofać
EUROSPORT
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ulice na Białołęce i Mokotowie zyskają nowy asfalt
WARSZAWA
Mgła, Warszawa
Jest pięknie, ale też niebezpiecznie
METEO
imageTitle
Bitwa o finał. Szeremeta będzie faworytką
EUROSPORT
Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
"Zeskoczył z dachu i uciekł". Nagrany po zamachu
Miejsce wykolejenia kolejki Gloria w Lizbonie badają eksperci
Autobusy zastąpią kultową kolejkę po tragicznym wypadku
Andrzej Poczobut pozostaje więźniem Łukaszenki. "Jest gotów umrzeć za Polskę, za swoją ideę"
Premier: Poczobut jest pierwszy na liście naszych oczekiwań
Polska
Wszystkie przejścia graniczne z Białorusią zostały zamknięte
Zamknięta granica, Trump o dronach, reżim zwalnia część więźniów politycznych
Warto wiedzieć
Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym
Były prezydent Brazylii skazany na 27 lat więzienia
AdobeStock_1690657958
Dziś miejscami zagrzmi i popada
METEO
EN_01658332_0688
Zamknięta granica z Białorusią
Polska
Donald Trump
Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce
Polska
Koniec protestów w Nepalu
Nepal ma mieć nowy rząd po krwawych protestach
Monika Krajewska
Rosyjskie drony
"Ten test nie skończył się, kiedy wleciał ostatni dron"
Polska
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Rada Bezpieczeństwa zwołana na wniosek Polski
Polska
imageTitle
Deklasacja na dzień dobry. Industria z impetem weszła w Ligę Mistrzów
EUROSPORT
Ząbki. Budynek po pożarze
"Nie ma sufitów, nie ma niczego. Niebo jest. Przerażające"
WARSZAWA
Służby w okolicy miejsca, gdzie spadł dron
Znaleziono kolejnego drona
Polska
0909_samobojstwa
Jak zapobiegać samobójstwom?
Dominika Ziółkowska
imageTitle
Chelsea w poważnych tarapatach. W tle działania rosyjskiego miliardera
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica