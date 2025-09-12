Logo strona główna
Świat

Nie będzie minuty ciszy w europarlamencie po śmierci Charliego Kirka. Odrzucony wniosek EKR

Komisja Europejska
Policja pod gmachem Parlamentu Europejskiego
Źródło: Reuters Archive
Wniosek frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) o minutę ciszy w związku ze śmiercią Charliego Kirka został odrzucony przez kierownictwo Parlamentu Europejskiego. Decyzja została skrytykowana przez prawicowych europosłów.

Szwedzki eurodeputowany Charlie Weimers z frakcji EKR, do której należy również PiS, złożył w czwartek wniosek o minutę ciszy w związku ze śmiercią Charliego Kirka. - Musimy mocno potępić przemoc motywowaną politycznie - zaapelował. Część deputowanych na sali wstała.

Komisja Europejska
Komisja Europejska
Źródło: Shutterstock

W reakcji na wniosek Weimersa, wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley z grupy Socjalistów i Demokratów - która prowadziła obrady - odparła, że ta sprawa była dyskutowana przez kierownictwo PE i przewodnicząca izby Roberta Metsola nie wyraziła zgody na minutę ciszy dla Kirka. - To prerogatywa przewodniczącej, aby decydować, czy będzie, czy nie będzie minuty ciszy - powiedziała Barley.

Metsola broniła swojej decyzji podkreślając, że jest zgodna z procedurą parlamentarną. Zaznaczyła jednocześnie, że Parlament Europejski może oddać hołd zamordowanemu aktywiście podczas kolejnej sesji w październiku.

W dniu zamachu na Kirka Metsola opublikowała wpis na X, w którym napisała, że jest "zszokowana absolutnie przerażającym zabójstwem Charliego Kirka". "Nasze myśli i modlitwy są z jego żoną i małymi dziećmi, które były fundamentem jego życia" - napisała. "Oby znaleźli siłę, a on niech spoczywa w pokoju" - dodała.

Oburzenie prawicowych polityków

W reakcji na słowa Barley pojawiły się protesty w prawicowej części PE. "To skandal, że prezydium Parlamentu Europejskiego odrzuciło wniosek grupy EKR o uczczenie minutą ciszy pamięci Charliego Kirka, a nawet próbowało zignorować ten gest podczas sesji plenarnej. Wspólne wartości powinny obejmować poszanowanie godności ludzkiej, wartość życia i potępienie przestępczości" - napisał na platformie X europoseł PiS Piotr Mueller (PiS).

Zabójstwo Charliego Kirka

Konserwatywny publicysta, influencer i aktywista 31-letni Charlie Kirk został śmiertelnie postrzelony w środę podczas przemówienia na Uniwersytecie Utah Valley. Sprawca pozostaje na wolności, a jego tożsamość nie została jeszcze ustalona.

Charlie Kirk był jedną z najbardziej znanych osobowości medialnych w Stanach Zjednoczonych. Miał mnóstwo obserwatorów w mediach społecznościowych: śledziło go 7 milionów osób zarówno na TikToku, jak i Instagramie. Fanów miał też na innych platformach.

"Zginął od jednej kuli". Kim był Charlie Kirk?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zginął od jednej kuli". Kim był Charlie Kirk?

Choć wspominał o groźbach przemocy ze strony przeciwników, to podróżował po kraju, odwiedzając kampusy uniwersyteckie, gdzie promował swoje konserwatywne poglądy. W środę 10 września siedział pod namiotem z napisem "udowodnij mi, że się mylę".

Kirk słynął ze swoich ultrakonserwatywnych poglądów. Był m.in. radykalnym zwolennikiem powszechnego dostępu do broni i skrajnym przeciwnikiem aborcji, sprzeciwiał się prawom osób LGBT.

Przeciwnicy zarzucali mu homofobię, rasizm i ksenofobię. Aktywista krytykował ustawę o prawach obywatelskich z 1964 roku, określał Martina Luthera Kinga Jr. jako "złego człowieka" i twierdził, że ruch Black Lives Matter przedkłada narrację o krzywdzie czarnoskórych kosztem "praw białych".

Był zwolennikiem różnych teorii spiskowych. Twierdził m.in., że lewicowi politycy realizują strategię "wielkiej wymiany" ("great replacement") - to skrajnie prawicowa teoria spiskowa, według której biali Amerykanie mają być systematycznie "zastępowani" przez ludność "kolorową" (głównie imigrantów z krajów muzułmańskich i Afryki) poprzez imigrację i niższy współczynnik urodzeń.

Autorka/Autor: asty, momo/ft

Źródło: PAP, Fox News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica