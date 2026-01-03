Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Namaszczony na następcę, doprowadził kraj do kompletnej ruiny. Kim jest Nicolas Maduro?

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro na wiecu w Caracas w Wenezueli (nagranie archiwalne)
Źródło: Reuters
Nicolas Maduro rządził Wenezuelą ponad dekadę. W tym czasie fałszował wybory, brutalnie tłumił protesty i prześladował opozycję. Chociaż poprzedni prezydent osobiście wybrał go na swojego następcę, ten po objęciu władzy pogrążył kraj bogaty w złoża ropy naftowej w gigantycznym, wciąż pogłębiającym się kryzysie gospodarczym.

W sobotę amerykańskie siły specjalne przeprowadziły atak na Wenezuelę. Nad ranem czasu miejscowego Nicolas Maduro został schwytany. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa oskarża przywódcę i jego żonę Cilię Flores o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem. Wkrótce mają oni dotrzeć do USA.

Jak poinformowała prokuratorka generalna USA Pam Bondi, powinni stanąć przed sądem w Nowym Jorku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Eksplozje w stolicy, stan wyjątkowy i wpis Trumpa

Eksplozje w stolicy, stan wyjątkowy i wpis Trumpa

"Czuję mieszankę strachu i radości". Wenezuelczycy o tym, co się stało

"Czuję mieszankę strachu i radości". Wenezuelczycy o tym, co się stało

Maduro namaszczony na następcę

Nicolas Maduro urodził się w 1962 roku w Caracas. Jest synem lidera związkowego i sam również działał w związkach zawodowych. Przez wiele lat pracował jako kierowca autobusu. W politykę na szczeblu krajowym zaangażował się, popierając oficera sił zbrojnych Hugo Chaveza po nieudanej próbie dokonania przez niego zamachu stanu.

Gdy w 1998 roku Chavez wygrał wybory prezydenckie, Maduro został wybrany do jednoizbowego parlamentu. Później został jego przewodniczącym, a następnie ministrem spraw zagranicznych. W tej roli jeździł po świecie i zabiegał o budowę międzynarodowych sojuszy dla czerpiącego znaczne zyski z eksportu ropy państwa.

Zdjęcie z 4 stycznia 2012 roku
Hugo Chavez i Nicolas Maduro
Źródło: Boris Vergara/EPA/PAP

Chavez - socjalistyczny polityk określany jako jeden z najbardziej charyzmatycznych przywódców latynoamerykańskich XXI wieku - wyznaczył Maduro na swojego następcę. Gdy w 2013 roku zmarł, władzę przejął Maduro, który był wtedy wiceprezydentem. W tym samym roku minimalną różnicą głosów wygrał wybory.

Pod jego rządami nastąpił dramatyczny upadek gospodarczy kraju, opierającego się w dużej mierze na wydobyciu i eksporcie ropy. Doszło do hiperinflacji i chronicznych niedoborów towarów pierwszej potrzeby. Sytuację dodatkowo skomplikowały sankcje nakładane przez USA i inne kraje zachodnie. Waszyngton i nie tylko oskarżał Maduro o korupcję i inne przestępstwa.

Z powodu fatalnej sytuacji gospodarczej i prześladowań z Wenezueli wyjechało w ostatnich latach około ośmiu milionów osób - mniej więcej jedna piąta ludności. Najwięcej z nich przeniosło się do okolicznych krajów Ameryki Południowej, ale wiele tysięcy trafiło do Stanów Zjednoczonych, nasilając presję migracyjną na USA.

Tymczasem w kraju służby podległe Maduro brutalnie tłumiły protesty i prześladowały opozycję. Po 2013 roku wszystkie wybory na szczeblu krajowym w Wenezueli budziły wątpliwości organizacji praw człowieka, jak i innych państw.

Wybory prezydenckie z lat 2018 i 2024 powszechnie uważane są za sfałszowane na korzyść Maduro.

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro
Źródło: PAP/EPA/RONALD PENA

Masowe protesty i zbrodnie reżimu

Przed wyborami z 2024 roku władze zablokowały kandydaturę liderki opozycji, późniejszej laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Marii Coriny Machado. Jej ugrupowanie udzieliło poparcia innemu kandydatowi, Edmundo Gonzalezowi Urrutii. Po wyborach opozycja przedstawiła protokoły świadczące o wysokim zwycięstwie Gonzaleza.

Kto powinien objąć władzę? Wenezuelska noblistka zabrała głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kto powinien objąć władzę? Wenezuelska noblistka zabrała głos

Mimo to władze w Caracas ogłosiły wygraną Maduro, który zachował kontrolę nad siłami zbrojnymi i policją. W kraju wybuchły protesty, brutalnie tłumione przez służby. Zatrzymano tysiące osób i nasilono prześladowania.

W grudniu 2025 roku eksperci niezależnej misji Rady Praw Człowieka ONZ (UNHRC) ocenili w raporcie, że pod rządami Maduro wenezuelska gwardia narodowa, jedna z formacji tamtejszych sił zbrojnych, dopuszczała się poważnych naruszeń praw człowieka i zbrodni przeciwko ludzkości wobec przeciwników reżimu.

Sam Maduro wielokrotnie zaprzeczał oskarżeniom ze strony USA o udział w przemycie narkotyków, o którym często zaczął w ostatnich miesiącach mówił Donald Trump i amerykańska administracja.

Podlegli Maduro urzędnicy krytykowali również raporty ONZ potępiające łamanie praw człowieka przez jego reżim.

Wkrótce obalony dyktator będzie mógł być może wyrazić swoją opinię o tym przed amerykańskim sądem.

OGLĄDAJ: Ile jest warta głowa dyktatora?
pc

Ile jest warta głowa dyktatora?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
WenezuelaNicolas Maduro
Czytaj także:
GettyImages-2253935586dd
Barcelona męczy się w derbach. "Lewy" w końcu na boisku
RELACJA
imageTitle
Joshua już w domu po tragicznym wypadku. Jedna decyzja uratowała mu życie
EUROSPORT
Delcy Rodriguez obok Nicolasa Maduro. Zdjęcie z grudnia 2023 roku
Pojawiła się w telewizji, "wzywa wszystkie narody"
Świat
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Wstrząsy odczuwalne w stolicy, są ofiary śmiertelne
METEO
Fakty po Faktach
Łączenie z Caracas i długo wyczekiwane zdjęcie. Operacja oczami Wenezuelczyków
"FAKTY PO FAKTACH"
Intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie
Czerwone alarmy. Idą śnieżyce
METEO
imageTitle
Kubacki nie mógł trenować na skoczni w Zakopanem. "To skandal"
EUROSPORT
Edmundo Gonzalez Urrutia
Kto powinien objąć władzę? Wenezuelska noblistka zabrała głos
Świat
Karkonosze, śnieg
Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach
METEO
Gustavo Petro
Trump o kolejnym prezydencie, który "musi uważać"
Świat
imageTitle
Asysta Casha w meczu Premier League. Aston Villa wiceliderem tabeli
EUROSPORT
Delcy Rodriguez
Rubio "właśnie z nią rozmawiał i zasadniczo jest gotowa"
Świat
Wilczy Księżyc
Wilczy Księżyc rozświetlił niebo. Za nami pierwsza pełnia
METEO
Mróz, noc, sople lodu
Temperatura w nocy wszędzie spadnie poniżej zera
METEO
imageTitle
Gauff w formie. Uratowała skórę Amerykanom
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: będziemy prowadzić Wenezuelę do czasu udanej transformacji. Pojawi się grupa ludzi
Świat
imageTitle
Gwiazdy poobijane w Innsbrucku. Lider zderzył się z bandą
EUROSPORT
imageTitle
Perfekcjonizm 18-latka. "Trochę ten kwalifikacyjny skok zepsułem"
EUROSPORT
Nicolas Maduro w rękach Amerykanów na pokładzie USS Iwo Jima
Maduro w rękach Amerykanów. Pierwsze zdjęcie
Świat
Zima, śnieg
Śnieżne fronty przetoczą się przez Polskę. Ile śniegu dosypie
METEO
Zabójstwo taksówkarza w Giżycku
Areszt i zarzut zabójstwa taksówkarza w sylwestrową noc
Olsztyn
Policjanci stoją w pobliżu baru w Crans-Montanie, gdzie doszło do tragicznego pożaru
Zarzuty po śmierci w płomieniach w Szwajcarii. Dwoje podejrzanych
Świat
Wenezuelczycy w Peru świętowali schwytanie Nicolasa Maduro
"Czuję mieszankę strachu i radości". Wenezuelczycy o tym, co się stało
Świat
Andrzej Paczkowski
Wybitny historyk i wykładowca. Nie żyje profesor Andrzej Paczkowski
Polska
imageTitle
Dyskwalifikacja Wąska. "Niczemu nie jest winny"
EUROSPORT
Kierowcę zatrzymano, gdy stracił panowanie na autem
Kradzież paliwa i pościg za kierowcą
Poznań
Śnieg
Alert RCB. Tutaj znów będzie groźnie
METEO
Nicolas Maduro (po lewej) i minister obrony Vladimir Padrino 25 listopada 2025 w Caracas
CNN: Maduro zaskoczony przez Delta Force we własnej sypialni
Świat
imageTitle
Oto rywale polskich skoczków w Innsbrucku. Trudne zadanie Kubackiego
EUROSPORT
prad
Wciąż nie mają prądu. "Komórki nie działały, trzeba siedzieć w domu"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica