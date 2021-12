"NYT" krytycznie o wojnie USA przy użyciu dronów i precyzyjnych bomb

W atakach między innymi dronów i precyzyjnych bomb na tak zwane Państwo Islamskie w Iraku, Syrii i Afganistanie zginęło co najmniej 1605 cywilów - pisze w sobotę dziennik "New York Times", opierając się o dane amerykańskich sił zbrojnych. Według ustaleń gazety, błędy wynikały z szybkiego rozpoznania bliskiego zagrożenia, ale często zdarzały się także w atakach zaplanowanych z dużym wyprzedzeniem.

Błędy

Jak przyznał "New York Times", niekiedy błędy wynikały z szybkiego rozpoznania bliskiego zagrożenia, ale często zdarzały się w atakach zaplanowanych z dużym wyprzedzeniem. Jako przykład przytacza atak na kwaterę główną zagranicznych bojowników IS we wschodnim Mosulu w 2017 roku. Zginęło wówczas 16 osób w trzech domach, w których mieszkali cywile. Trzy budynki IS pozostały nietknięte.