Netanjahu: zabiliśmy kandydata na nowego lidera Hezbollahu

- Hezbollah jest poważnie osłabiony i nie ma przywództwa - powiedział we wtorek izraelski minister obrony Joaw Galant. Dodał, że "potencjał militarny grupy reprezentuje poziom, jaki Hamas miał na początku wojny rok temu lub może nawet mniejszy".

- Izrael zniszczył zdolności Hezbollahu, wyeliminowaliśmy tysiące terrorystów, w tym Nasrallaha, jego następcę i następcę jego następcy (...) dziś Hezbollah jest najsłabszy od lat - stwierdził Netanjahu w przemówieniu zaadresowanym do Libańczyków. Wezwał ich do przeciwstawienia się tej organizacji i "wyzwolenia Libanu spod kontroli Hezbollahu".

Sytuacja w Libanie

8 października 2023 roku Hezbollah zaczął regularnie ostrzeliwać północną część Izraela, by "okazać solidarność" palestyńskiemu Hamasowi. Rządząca Strefą Gazy grupa terrorystyczna dzień wcześniej zaatakowała południe Izraela, co rozpoczęło trwającą do dziś wojnę.