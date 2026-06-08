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Świat

Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa

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Wołodymyr Zełenski
Zełenski o Trumpie: chciałbym, żeby pozostał po naszej stronie
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: Neil Hall/PAP/EPA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem - podały amerykańskie i ukraińskie media.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn przekazał mediom, że Wołodymyr Zełenski rozmawiał z amerykańskimi negocjatorami podczas "technicznego międzylądowania samolotu w Kiszyniowie" - podał w poniedziałek portal RBK-Ukraina.

Według amerykańskiego portalu Axios tymi negocjatorami byli specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa. Dotychczas nie ujawniono szczegółów dotyczących tej rozmowy.

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Michał Sznajder

Negocjacje utknęły

Pod koniec maja Zełenski powiedział, że ma nadzieję na wizytę Witkoffa i Kushnera w Kijowie.

Witkoff i Kushner od ponad roku byli zaangażowani w mediacje między Rosją a Ukrainą, które pod koniec lutego utknęły w martwym punkcie w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi.

W ubiegłym tygodniu doradca Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłł Dmitrijew powiedział, że przeprowadził rozmowy z Witkoffem i Kushnerem.

Po ostatnich rozmowach Witkoffa i Kushnera z głównym ukraińskim negocjatorem Rustemem Umierowem na Florydzie prezydent Trump ogłosił trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w dniach 9-11 maja w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej.

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskiDonald TrumpWojna w UkrainieRosjaPolityka zagraniczna USAAdministracja Donalda TrumpaSteve WitkoffJared KushnerWładimir Putin
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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