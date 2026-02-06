"Bardzo poważne rozmowy" między USA a Iranem

Delegacja USA: Steve Witkoff i Jared Kushner oraz szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi

W piątek w stolicy Omanu, Maskacie, odbyły się negocjacje między Iranem i Stanami Zjednoczonymi, którym pośredniczyły omańskie władze.

Ze strony amerykańskiej w rozmowach uczestniczył specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, natomiast irańskiej delegacji przewodniczył minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi.

- To był dobry początek negocjacji. Jest zgoda, by kontynuować rozmowy. Decyzja o koordynacji dotyczącej dalszych kroków zapadnie w stolicach - oznajmił szef dyplomacji w irańskiej telewizji.

Dodał, że negocjatorzy obu stron wrócą do swych krajów na konsultacje i "ściana nieufności" powinna zostać pokonana. Zapewniał przy tym, że Iran rozmawia ze stroną amerykańską tylko o kwestiach nuklearnych.

Minister spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidi, który odgrywał rolę pośrednika, napisał na X, że odbyły się "bardzo poważne rozmowy" między Iranem i USA.

Very serious talks mediating between Iran and the US in Muscat today.

It was useful to clarify both Iranian and American thinking and identify areas for possible progress. We aim to reconvene in due course, with the results to be considered carefully in Tehran and Washington. pic.twitter.com/OWctzf2CXA — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 6, 2026 Rozwiń

Irański program nuklearny

Obie strony zapewniały o gotowości do wznowienia negocjacji na temat irańskiego programu nuklearnego, który budzi zaniepokojenie Zachodu. Waszyngton chciał jednak poszerzyć temat rozmów o irański program rakiet balistycznych, wspieranie przez Iran zbrojnych ugrupowań w regionie, takich jak Hamas w Strefie Gazy i Huti w Jemenie, a także traktowanie przez władze irańskich własnych obywateli.

Irańscy urzędnicy wielokrotnie powtarzali natomiast, że nie będą rozmawiać o irańskich rakietach. Podkreślali też, że chcą uznania faktu, iż Iran ma prawo do wzbogacania uranu.

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Teheran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

Opracował Adrian Wróbel