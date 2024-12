Australia zapłaciła miliardy za prawo weta. Chce powstrzymać wpływ Chin na wyspie

Australijski rząd otrzymał prawo weta wobec chińskiego zaangażowania w dziedzinach m.in. bankowości i telekomunikacji na Nauru. W zamian mieszkańcy wyspy otrzymają bezpośrednie wsparcie do budżetu w wysokości 64 miliardów dolarów amerykańskich w ciągu pięciu lat oraz ponad 25 miliardów dolarów amerykańskich na wzmocnienie bezpieczeństwa państwa.

Współpraca z władzami wysp na Pacyfiku

To drugie porozumienie dotyczące bezpieczeństwa zawarte w ostatnim czasie przez Australię z władzami wysp na Pacyfiku - w 2023 r. podpisano pakt z Tuvalu, państwem składającym się z archipelagu wysp na Oceanie Spokojnym, położonym na północ od Fidżi.

W przeciwieństwie do Nauru, której władze na początku 2024 roku oświadczyły, że nie uznają już Tajwanu "jako odrębnego państwa", ale jako część Chin. W odpowiedzi Tajwan zerwał stosunki z wyspą. Wówczas Tajpej oskarżyło Pekin o wykorzystywanie "pomocy gospodarczej" do nakłonienia Nauru do zwrotu dyplomatycznego.