Największa wojna od dekad. Mija rok od "Czarnej Soboty"

Rok od ataku Hamasu na Izrael

Dowódca bojowego skrzydła Hamasu, Brygad Al-Kasama, Mohammed Deif wygłosił o świcie zagrzewające do walki przemówienie, w którym przypomniał m.in. o 16-letniej blokadzie Strefy Gazy przez Izrael, przemocy wspieranych przez armię izraelskich osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu, konfiskacie mienia, burzeniu palestyńskich domów, przetrzymywaniu Palestyńczyków w więzieniach oraz milczeniu społeczności międzynarodowej.

Atak, nazwany "Nawałnicą Al-Aksa", rozpoczął się w sobotę ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce). Ze Strefy Gazy w kierunku Izraela wystrzelono kilka tysięcy rakiet, celując głównie w miasta i osiedla w południowym Izraelu, takie jak Aszkelon, Sderot i Beer Szeba.

Około 6 tys. palestyńskich bojowników, a także przypadkowych cywili, przedarło się przez granicę w ponad 30 miejscach z objętej blokadą Strefy Gazy do pobliskich miejscowości izraelskich. Bojownicy Hamasu użyli materiałów wybuchowych i buldożerów, by przebić się przez płot graniczny otaczający palestyńską półenklawę, część z nich przeprawiła się morzem na łodziach motorowych, a niektórzy użyli paralotni.

W Sderot posterunek policji wpadł w ręce hamasowców, którzy zabili 30 osób. Ciężko uzbrojeni i zamaskowani bojownicy, ubrani w czarne uniformy, poruszali się po mieście pick-upami i strzelali do przypadkowych osób. Także na ulicach innych izraelskich miast na południu kraju widziano ciała martwych cywili i bojowników Hamasu. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać było m.in. uprowadzoną starszą Izraelkę transportowaną do Gazy na wózku golfowym i bojowników paradujących ulicami Gazy w przechwyconych izraelskich pojazdach wojskowych.

Jednym z pierwszych celów Hamasu był festiwal muzyki elektronicznej trance na pustyni Negew, około 5 kilometrów od otoczonej granicznym płotem Strefy Gazy. Atak rozpoczął się osiem godzin po rozpoczęciu imprezy, co oznaczało, że większość uczestników była zmęczona, nietrzeźwa i bezbronna. Zginęły 364 osoby, a 40 wzięto do niewoli. Podczas ataku na festiwal doszło do większości udokumentowanych przypadków gwałtu i innych aktów przemocy seksualnej.