Najgorsze notowania Donalda Trumpa od objęcia urzędu. Najnowszy sondaż

Donald Trump rozpoczął swoją drugą kadencję z poparciem na poziomie 47 procent wśród Amerykanów. Najnowszy sondaż pokazuje jednak, że obecnie wynosi ono 38 procent i spadło o dwa punkty procentowe w stosunku do badania z początku listopada.

Za czasów pierwszej kadencji notowania Trumpa spadły do 33 procent. Stało się to po szturmie jego sympatyków na Kapitol. Jego poprzednik Joe Biden w najgorszym momencie prezydentury - już po przegranych wyborach w 2024 roku - miał 35 procent poparcia.

Wysokie koszty utrzymania i sprawa Epsteina

Według opublikowanego badania tylko 26 procent Amerykanów dobrze ocenia pracę Trumpa, jeśli chodzi o realizację jego kluczowej obietnicy - obniżenia kosztów życia. W sondażu z początku listopada było to 29 procent.

Około 65 procent respondentów, w tym 1/3 wyborców republikanów, nie pochwala działań Trumpa w zakresie kosztów utrzymania. Ogólne poparcie dla Trumpa wśród sympatyków partii rządzącej spadło do 82 procent w porównaniu z 87 procentami na początku miesiąca.

W reakcji na słabnące sondaże oraz wyborcze porażki republikanów w listopadzie Trump utrzymywał, że udało mu się znacznie obniżyć ceny, lecz republikanie za mało o tym mówili. Dane wskazują jednak, że od wiosny tempo wzrostu cen konsekwentnie rośnie, a we wrześniu roczna stopa inflacji wyniosła 3 procent.

Według agencji Reutera na niskie notowania prezydenta USA wpłynęła również kwestia ujawnienia akt sprawy Jeffreya Epsteina - aż 70 procent badanym uznało, że władze ukrywają "listę klientów" miliardera-pedofila. Dokument taki nie znalazł się w opublikowanych dotąd aktach sprawy.

Badanie było przeprowadzone online i objęło 1017 dorosłych obywateli USA na terenie całego kraju. Jego margines błędu wynosi około 3 punktów procentowych.

