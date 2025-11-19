Logo strona główna
Świat

Najgorsze notowania Donalda Trumpa od objęcia urzędu. Najnowszy sondaż

Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Notowania prezydenta USA Donalda Trumpa spadły do najniższego poziomu od czasu ponownego objęcia przez niego urzędu, czyli do 38 procent poparcia - wynika z najnowszego sondażu Ipsos dla Reuters. Wpływ na to może mieć między innymi kwestia ujawnienia akt sprawy Jeffreya Epsteina czy rosnące koszty życia.

Donald Trump rozpoczął swoją drugą kadencję z poparciem na poziomie 47 procent wśród Amerykanów. Najnowszy sondaż pokazuje jednak, że obecnie wynosi ono 38 procent i spadło o dwa punkty procentowe w stosunku do badania z początku listopada.

Za czasów pierwszej kadencji notowania Trumpa spadły do 33 procent. Stało się to po szturmie jego sympatyków na Kapitol. Jego poprzednik Joe Biden w najgorszym momencie prezydentury - już po przegranych wyborach w 2024 roku - miał 35 procent poparcia.

Dziennikarze zwrócili uwagę na głos Trumpa. "Czy czuje się pan dobrze?"
Dziennikarze zwrócili uwagę na głos Trumpa. "Czy czuje się pan dobrze?"

Wysokie koszty utrzymania i sprawa Epsteina

Według opublikowanego badania tylko 26 procent Amerykanów dobrze ocenia pracę Trumpa, jeśli chodzi o realizację jego kluczowej obietnicy - obniżenia kosztów życia. W sondażu z początku listopada było to 29 procent.

Około 65 procent respondentów, w tym 1/3 wyborców republikanów, nie pochwala działań Trumpa w zakresie kosztów utrzymania. Ogólne poparcie dla Trumpa wśród sympatyków partii rządzącej spadło do 82 procent w porównaniu z 87 procentami na początku miesiąca.

W reakcji na słabnące sondaże oraz wyborcze porażki republikanów w listopadzie Trump utrzymywał, że udało mu się znacznie obniżyć ceny, lecz republikanie za mało o tym mówili. Dane wskazują jednak, że od wiosny tempo wzrostu cen konsekwentnie rośnie, a we wrześniu roczna stopa inflacji wyniosła 3 procent.

Trump zmienia zdanie w sprawie akt Epsteina

Trump zmienia zdanie w sprawie akt Epsteina

Kongres ujawnił maile Epsteina. Pisał między innymi o katastrofie smoleńskiej

Kongres ujawnił maile Epsteina. Pisał między innymi o katastrofie smoleńskiej

Według agencji Reutera na niskie notowania prezydenta USA wpłynęła również kwestia ujawnienia akt sprawy Jeffreya Epsteina - aż 70 procent badanym uznało, że władze ukrywają "listę klientów" miliardera-pedofila. Dokument taki nie znalazł się w opublikowanych dotąd aktach sprawy.

Zielone światło do ujawnienia dalszych materiałów dał właśnie Kongres USA >>>

Badanie było przeprowadzone online i objęło 1017 dorosłych obywateli USA na terenie całego kraju. Jego margines błędu wynosi około 3 punktów procentowych.

pc

"Prezydent pokoju wkręci Amerykę w działania wojenne"?

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL

USADonald TrumpAdministracja Donalda Trumpa
