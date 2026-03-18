Samoloty wykrywające drony E-2D Hawkeye Źródło: Reuters

Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód pięć samolotów wczesnego ostrzegania E-2D Hawkeye - wynika z przeprowadzonych we wtorek obserwacji Itamilradaru, portalu śledzącego ruch nad Morzem Śródziemnym.

Przerzucenie tych samolotów na Bliski Wschód, jak spekulował branżowy portal DefenceSecurityAsia, następuje po tym, gdy irańskie ataki rakietowe i dronowe rzekomo uszkodziły kluczowe naziemne systemy radarowe, rozmieszczone w amerykańskich bazach rozsianych w kilku krajach tego regionu, co "przetrąciło kręgosłup regionalnej sieci obrony powietrznej".

Przybycie aż pięciu dodatkowych samolotów E-2D Hawkeye sugeruje, że amerykańscy planiści mogą rzeczywiście być zaniepokojeni odpornością rozmieszczonej w regionie obrony powietrznej, zwłaszcza że Iran wciąż celuje w amerykańskie i sojusznicze instalacje radarowe.

Problemy logistyczne amerykańskiej armii

Decyzja o wysłaniu w rejon walk samolotów wyposażonych w radary, zamiast natychmiastowej wymiany uszkodzonych systemów naziemnych, dowodzi również - według azjatyckiego portalu zajmującego się problematyka obronną - trudności logistycznych, na jakie natknęły się Stany Zjednoczone w rzeczywistej wojnie.

Hawkeye są znacznie skuteczniejsze w porównaniu z tradycyjnymi i starszymi samolotami rozpoznania E-3 Sentry (AWACS). Są bowiem wyposażone w najnowszy radar Lockheed Martin AN/APY-9, który został zaprojektowany do wykrywania z bardzo dużych odległości wielu nadlatujących pocisków manewrujących oraz dronów lecących na niskich wysokościach, co czyni je kluczowym narzędziem w walce z irańskimi dronami kamikadze.

Opracował Adam Styczek/ads