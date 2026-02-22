Moskiewskie lotniska sparaliżowane

Logo strona główna
Cztery moskiewskie lotniska ograniczyły loty ze względów bezpieczeństwa w związku z atakiem dronów - poinformował w niedzielę regulator lotnictwa Rosawiacja.

W niedzielę funkcjonowanie portów lotniczych wokół Moskwy zostało wstrzymanie na godzinę ze względu na atak dronów. Według agencji Interfax, rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 71 ukraińskich dronów, w tym 11 lecących w kierunku rosyjskiej stolicy.

Obostrzenia dotyczące operacji lotnisk Szeremietiewo, Domodiedowo, Wnukowo i Żukowskij zostały już zniesione - podała po południu agencja Reuters.

Opracowali Mikołaj Stępień, Adrian Wróbel /lulu

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Skycolors / Shutterstock

MoskwaDronyWojna w UkrainieRosja
