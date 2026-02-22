Moskiewskie lotniska sparaliżowane

W niedzielę funkcjonowanie portów lotniczych wokół Moskwy zostało wstrzymanie na godzinę ze względu na atak dronów. Według agencji Interfax, rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 71 ukraińskich dronów, w tym 11 lecących w kierunku rosyjskiej stolicy.
Obostrzenia dotyczące operacji lotnisk Szeremietiewo, Domodiedowo, Wnukowo i Żukowskij zostały już zniesione - podała po południu agencja Reuters.
Opracowali Mikołaj Stępień, Adrian Wróbel /lulu
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Skycolors / Shutterstock