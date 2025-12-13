"Celowe uderzenie" Rosjan w turecki statek płynący do Egiptu

Atak sił rosyjskich na Kijów Źródło: Reuters

"Federacja Rosyjska przeprowadziła celowe uderzenie za pomocą BSP (bezzałogowego statku powietrznego) w turecki statek VIVA, który zmierzał do Egiptu z olejem słonecznikowym na pokładzie. Przejście morzem odbywało się korytarzem zbożowym. Na statku znajduje się 11 obywateli Republiki Tureckiej" — przekazały służby prasowe marynarki wojennej Ukrainy w sobotę wieczorem.

Według komunikatu do uderzenia doszło na otwartym morzu, w wyłącznej morskiej strefie ekonomicznej Ukrainy, poza zasięgiem działania ukraińskiej obrony powietrznej. "Federacja Rosyjska rażąco i cynicznie narusza normy międzynarodowego prawa morskiego" – doniosła agencja Interfax-Ukraina.

Agencja podkreśliła, że władze ukraińskie pozostają w kontakcie z kapitanem statku, a morskie służba poszukiwawczo-ratownicza są w gotowości do udzielenia pomocy w razie potrzeby.

"Załoga nie ucierpiała. Statek kontynuuje rejs do portu przeznaczenia w Egipcie" – podała Interfax-Ukraina.

Agencja UNIAN pokazała nagranie mające dokumentować zniszczenia na pokładzie statku.

