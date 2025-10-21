Logo strona główna
Świat

"Mona Lisa" była mała, a Moneta w Polsce skradziono "na studenta"

Mona Lisa w "Salle des Etats"
Kradzieże słynnych dzieł sztuki. W Polsce również dokonano zuchwałego rabunku
Źródło: TVN24
Luwr, ale i inne muzea, galerie i wystawy są od zawsze na celownikach złodziei, bo w nich przechowujemy często najcenniejsze fragmenty historii naszych kultur. Oto kilka z tych najgłośniejszych kradzieży. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Poprzednio murami paryskiego muzeum tak bardzo zatrzęsła kradzież Mona Lisy. Najsłynniejszy obraz Leonarda da Vinci zniknął w tajemniczych okolicznościach 114 lat temu. - Dam głowę, że teraz nikt nie ukradnie Mona Lisy, szczególnie po tym ostatnim wypadku, ale w 1911 roku było to możliwe - mówi kustoszka malarstwa włoskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie dr Grażyna Bastek.

Złodziej zdecydował się na kradzież właśnie tego obrazu prawdopodobnie dlatego, że był najmniejszy. - Vincenzo Perrugia, Włoch, został w nocy w muzeum, zdjął obraz, rozramił. To nie jest płótno, więc nie mógł go zwinąć, ale schował pod płaszcz, a następnego dnia rano wyniósł - opowiada tamtą historię dr Bastek.

Perrugia pracował w Luwrze jako szklarz, dlatego znał rozkład pomieszczeń muzeum, a ochrona znała jego.

CO WIEMY O KRADZIEŻY W LUWRZE? CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Z Luwru skradziono cenne klejnoty
Z Luwru skradziono cenne klejnoty
Źródło: Mohammed Badra/PAP/EPA

Udało mu się więc uciec z "Giocondą". A gdzie ją ukrył? - Znajdował się przez dwa lata w jego niewielkiej kawalerce, którą na ten czas wynajmował - mówi dziennikarka tvn24.pl Wanda Woźniak.

Wpadł, gdy próbował sprzedać Mona Lisę we Florencji, ale gdyby nie ta kradzież, "Gioconda" nigdy nie zyskałaby swojej sławy. - Oprócz tego, że Mona Lisa jest chroniona za szybą, w specjalnych warunkach powietrznych, to pilnuje jej też dwóch ochroniarzy, a zwiedzający mają tylko ograniczony czas na spotkanie z "Giocondą" w cztery oczy - dodaje Woźniak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Luwr po napadzie
Izraelska firma twierdzi, że "Luwr zwrócił się do nich o pomoc". Muzeum zaprzecza
Paryż, Luwr
Dlaczego ukradli? "Takie napady nie są nastawione na wartość materialną"
Policja Luwr
Po co złodziejom taki łup? Dwie hipotezy

"Mona Lisa" była jedna, ale to na kanwie "słynnej kradzieży z Muzeum Izabeli Stuart Gardner w Bostonie, powstają filmy" - zwraca uwagę Piotr Drzewicki z Domu Aukcyjnego DESA Unicum w Warszawie.

Doszło do niej 18 marca 1990 roku. To wtedy dwaj złodzieje przebrani za policjantów podobno wezwanych do okiełznania jakiegoś incydentu publicznego, kompletnie zwiedli strażników, związali ich i zaczęli swoje łowy. - Byli w stanie w 80 minut splądrować muzeum, wynosząc trzy Rembrandty, dzieło Maneta i Vermeera - wylicza Maja Michalak, historyczka sztuki.

W sumie ukradli 13 dzieł. Jak czytamy na stronach FBI, które poświęciło tamtemu wydarzeniu osobne miejsce w internecie, było ono "największą kradzieżą własności w historii Stanów Zjednoczonych".

Z prostego powodu. 13 skradzionych wówczas dzieł miało łączną wartość 500 milionów dolarów i co ciekawe - tej sprawy do dziś nie wyjaśniono.

Michalak przypomina też jedną z kradzieży "Krzyku" Ewarda Muncha. Ten obraz - namalowany w czterech wersjach - był już kradziony kilkakrotnie. Pewnego razu złodzieje zostawili nawet w muzeum karteczkę: "Dziękujemy za słabą ochronę". Kradzież była zuchwała, odbyła się z bronią w ręku. Obraz udało się odzyskać dopiero po dwóch latach.

Polski Monet skradziony "na studenta"

W Polsce też mamy kilka głośnych historii. Jedna z najbliższych nam czasowo miała miejsce w 2000 roku w Poznaniu, gdy "metodą na studenta" skradziono obraz Moneta i zastąpiono go podróbką.

- Człowiek, który określił się jako wielbiciel impresjonistów francuskich, jednocześnie przysłał faks do dyrekcji muzeum z prośbą o zgodę na szkicowanie jednego z obrazów ze zbiorów - wspomina to, jak do tego doszło Piotr Michalski, który był wtedy kuratorem Galerii Sztuki Europejskiej w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Potem przyszło zdziwienie. - Dostałem telefon od wartownika z centrali, żebym przyszedł szybko na galerię, bo Monet się odkleja - opowiada dalej o tamtym wydarzeniu sprzed 25 lat. To wtedy wezwał policję i wtedy odkryto, że obraz Moneta to podmieniona fałszywka.

- Obraz był wycięty z ram, czyli resztki płótna zostały schowane pod ramą - dodaje Michalski.

Monet został odzykany, ale dopiero po dekadzie. Złodziejowi "udało się przez 10 lat ukrywać ten obraz w szafie swoich rodziców i wpadł tylko dlatego, że jego odciski palców były w bazie rozwodników niepłacących alimenty" – opowiada dr Grażyna Bastek.

Pozostaje mieć nadzieję, że skradzione w niedzielę w Luwrze klejnoty też znajdą drogę powrotną do muzeum. I że dojdzie do tego prędzej niż później.

OGLĄDAJ: Nicolas Sarkozy idzie do więzienia
Sarokzy

Nicolas Sarkozy idzie do więzienia
NA ŻYWO

Sarokzy
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Ewa Wagner, asty/adso

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stefania Puglisi

TAGI:
FrancjaDzieła sztukiPolska i Świat
