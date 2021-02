Wystąpienie generała nie rozładowało napięcia

Wystąpienie przywódcy junty generała Min Aung Hlainga nie przekonało Birmańczyków, protestujących przeciwko zamachowi stanu. We wtorek, mimo wprowadzonego zakazu zgromadzeń, ponownie wyszli na ulice. W Mandalaj, drugim co do wielkości mieście kraju, do aresztów trafiło kilkadziesiąt osób.