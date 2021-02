Tysiące ludzi na ulicach, wojsko odcina internet. W Mjanmie aresztowano pierwszego obcokrajowca

Pierwszy aresztowany obcokrajowiec

Australijski doradca ekonomiczny aresztowanej Aung San Suu Kyi, Sean Turnell, poinformował w sobotę agencję Reutera, że został tego dnia zatrzymany. "Myślę, że wkrótce o tym usłyszycie, ale jestem zatrzymany i prawdopodobnie o coś oskarżony, ale nie wiem o co" - napisał w wiadomości do agencji Turnell, profesor z Macquarie University w Sydney, który przez kilka lat doradzał laureatce Pokojowej Nagrody Nobla. "Jestem cały, zdrowy i silny, i niczemu nie jestem winny" - podkreślił.

Australijskie MSZ wezwało do siebie w tej sprawie ambasadora Birmy, aby wyrazić - jak to ujęło - "głębokie zaniepokojenie" arbitralnym zatrzymaniem Australijczyków i innych obcokrajowców w tym kraju.

Resort nie wymienił Turnella z nazwiska ani nie podał więcej szczegółów co do zatrzymania innych cudzoziemców. Przekazał, że ma szczególne obawy co do Australijczyka, który został zatrzymany na komisariacie. "W szczególności mamy poważne obawy dotyczące Australijczyka, który został zatrzymany na posterunku policji" - przekazała w oświadczeniu szefowa australijskiego MSZ Marise Payne.