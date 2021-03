"Zabijają nas jak ptaki". Co najmniej 64 ofiary sobotnich protestów w Mjanmie

Siły bezpieczeństwa zastrzeliły w sobotę co najmniej 64 osoby protestujące w Mjanmie - poinformował Reuters, powołując się między innymi na portal Myanmar Now i relacje świadków. W piątek krajem wstrząsnęła kolejna fala demonstracji. Protesty trwają również w sobotę.

W piątek krajem wstrząsnęła kolejna fala demonstracji, które są kontynuowane w sobotę. Siły bezpieczeństwa brutalnie tłumią protesty i wielokrotnie strzelały do ich uczestników ostrą amunicją.

Media: 64 osoby zabite

Jak podał Reuters, powołując się na portal Myanmar Now, w sobotę siły bezpieczeństwa zabiły już co najmniej 64 protestujące osoby. Tego samego dnia generałowie świętują Dzień Sił Zbrojnych.

Wśród ofiar śmiertelnych - przekazała agencja - jest 13 osób z Mandalaj, drugiego co do wielkości miasta kraju, 9 z pobliskiego regionu Sagaing i 7 z największego miasta kraju Rangunu. Jak podaje Reuters, jedną z ofiar jest pięcioletni chłopiec. Inna ofiara to młody zawodnik lokalnej drużyny piłkarskiej.