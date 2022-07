Birmańska Junta dokonała egzekucji czterech działaczy demokratycznych

Władze wojskowe Mjanmy (d. Birmy) dokonały egzekucji czterech działaczy demokratycznych oskarżonych o pomoc w przeprowadzaniu "aktów terrorystycznych" - podały państwowe media. Prasa zaznacza, że były to pierwsze egzekucje w kraju od dziesięcioleci.

Pierwsze egzekucje od dziesięcioleci

Wśród straconych mężczyzn znaleźli się przedstawiciel opozycji Kyaw Min Yu, lepiej znany jako Jimmy, oraz były prawnik i artysta hip-hopowy Phyo Zeya Thaw - poinformowała gazeta Global New Light of Myanmar. Kyaw Min Yu (lat 53) i Phyo Zeya Thaw, 41-letni sojusznik usuniętej przywódczyni Myanmaru Aung San Suu Kyi, przegrali swoje apelacje w czerwcu. Pozostali dwaj mężczyźni, którzy zostali straceni, to Hla Myo Aung i Aung Thura Zaw.