Ministerstwo Promocji Cnoty i "atmosfera strachu" w Afganistanie

Rząd talibów w Afganistanie odrzucił raport Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym oskarżono policję obyczajową o "tworzenie atmosfery strachu" i naruszenie praw człowieka - podała we wtorek AFP. Strona afgańska potwierdziła, że przyznała Ministerstwu Promocji Cnoty i Zapobiegania Występkom znaczące uprawnienia do dyscyplinowania społeczeństwa.

W oświadczeniu talibowie określili krytyczne uwagi, które znalazły się w opublikowanym we wtorek raporcie Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych (UNAMA) w Afganistanie jako "bezpodstawne". Ich zdaniem autorzy raportu "próbowali ocenić Afganistan z zachodniej perspektywy, co jest błędne".

Według UNAMA "naruszenia praw człowieka, jakich dopuszcza się Ministerstwo Promocji Cnoty i Zapobiegania Występkom (…), przyczyniają się do tworzenia atmosfery strachu i zastraszania obywateli" Afganistanu. Ministerstwo wdraża dekrety i instrukcje najwyższego przywódcy talibów Hibatullaha Achundzada, które są zgodne z szariatem i mają bezpośredni wpływ na życie publiczne oraz prywatne obywateli. Od 15 sierpnia 2021 roku, czyli od powrotu talibów do władzy, do 31 marca 2024 roku, ONZ udokumentowała co najmniej 1033 przypadki, w których talibowie użyli przemocy w celu egzekwowania swoich zasad.