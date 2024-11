Gdy włamano się do jego mieszkania, wezwał policję. Został zastrzelony przez funkcjonariusza  

Interwencja w Las Vegas. Śmierć od policyjnych kul

Po przyjeździe na miejsce zgłoszenia policja zastała samochody z powybijanymi szybami. Dom Brandona Durhama również miał ślady zniszczeń, a z jego wnętrza dobiegały krzyki. Policjanci wyważyli drzwi wejściowe i weszli do środka – relacjonuje BBC. Jak wskazuje opisane przez stację nagranie z kamery osobistej funkcjonariusza Bookmana, 26-letni policjant przemieszczał się po domu z wyciągniętą bronią. Na wzywającego pomoc natrafił, gdy ten walczył z zamaskowaną kobietą. Para biła się o nóż. Nie jest jasne, kto go trzymał. - Rzuć nóż, rzuć nóż - krzyknął funkcjonariusz na kilka sekund przed pociągnięciem za spust pistoletu. Następnie wystrzelił pierwszy pocisk. Kula uderzyła Durhama. Mężczyzna upadł na ziemię. Policjant strzelił do niego jeszcze pięć razy. - Ręce do góry - krzyczał w stronę leżącego na podłodze 43-latka. Durham zmarł na miejscu.