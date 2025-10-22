Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie Izraela. "Ma obowiązek"

Maciej Woroch o doniesieniach ze Strefy Gazy Źródło: TVN24

11 członków Trybunału w Hadze uznało, że Izrael nie uzasadnił odpowiednio swoich twierdzeń, jakoby znaczna część pracowników oenzetowskiej Agencji ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) była członkami Hamasu.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł też, że Izrael nie może stosować głodu w Strefie Gazy jako metody prowadzenia wojny.

- Jako państwo okupujące, Izrael ma obowiązek zapewnienia podstawowych potrzeb lokalnej ludności, w tym pomocy niezbędnej do przetrwania - oświadczył przewodniczący MTS Yuji Iwasawa.

