Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dworczykowi i Obajtkowi grozi uchylenie immunitetu. Kolejny krok

Michał Dworczyk i Daniel Obajtek
Sprawa uchylenia immunitetu Obajtka i Dworczyka. Relacja Macieja Sokołowskiego
Źródło: TVN24
Komisja prawna Parlamentu Europejskiego zagłosowała za uchyleniem immunitetów europosłom PiS Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi. Decyzja o ich ostatecznym uchyleniu prawdopodobnie zostanie podjęta na początku października.

Jak wyjaśnia korespondent TVN24 Maciej Sokołowski, po rekomendacji komisji w sprawie pozbawienia immunitetów Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi sprawa trafi na sesję plenarną w Strasburgu. Głosowanie w tej sprawie prawdopodobnie odbędzie się 7 października.

- Skoro dziś większość posłów na komisji prawnej była za tym, aby ten immunitet uchylić, to z reguły podobny jest wynik głosowania na sesji plenarnej i wtedy już ostatecznie ten immunitet wobec Michała Dworczyka i Daniela Obajtka będzie mógł zostać uchylony - relacjonował z Brukseli Sokołowski.

Zwrócił uwagę, że postępowania wobec polityków trwały wiele miesięcy. Powodem tego były między innymi pytania do polskiej prokuratury w sprawie skierowanych wniosków, a także wysłuchania stanowisk europosłów.

Trzem polskim europosłom grozi utrata immunitetu. Ruszyła procedura
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzem polskim europosłom grozi utrata immunitetu. Ruszyła procedura

Polska

Sprawy Obajtka i Dworczyka. Czego dotyczą?

Wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu, a obecnie europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Danielowi Obajtkowi, skierował do PE 19 grudnia 2024 roku ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Dotyczy on niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Jak informowała w grudniu Prokuratura Generalna, chodziło o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie jego osobistej ochrony i majątku.

Wniosek do PE o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi minister Bodnar skierował pod koniec sierpnia 2024 roku w związku z zarzutami o udział polityka w tak zwanej aferze mailowej. Wybuchła ona w czerwcu 2021 roku, gdy w internecie pojawiły się fragmenty korespondencji ze skrzynki mailowej Dworczyka. Polityk oświadczył wtedy, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę e-mail i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały służby państwowe.

Ocenił też, że w skrzynce mailowej "nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny". Rząd Zjednoczonej Prawicy kwestionował prawdziwość tych maili, ale nie pokazał przykładu nieprawdziwej wiadomości. Autentyczność kilku z nich została publicznie potwierdzona przez osoby uczestniczące w korespondencji.

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Unia EuropejskaDaniel ObajtekMichał DworczykParlament Europejski
Czytaj także:
imageTitle
Tego nie było od rozpadu Czechosłowacji
EUROSPORT
imageTitle
Nieoczekiwany problem. Nie ma roweru na drugi wyścig
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowe powitanie Żodzik na pokładzie samolotu do Polski
EUROSPORT
Auto zawisło na skarpie
Złapała pobocze i zawisła autem na skarpie. Wzywała pomocy, była pijana
Lublin
Dwóch zatrzymanych po brutalnym ataku w Opolu
Maczetą, nożem i kijem golfowym. Brutalna napaść w bloku
Opole
16-letnia Ewa Pajor w barwach Medyka Konin, czerwiec 2013
Kruszynka z Pęgowa. "Złamany nos lub wybite zęby, tak pomyślałem. A Ewa wróciła do gry"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Dramat mistrzyni świata. Straci igrzyska
EUROSPORT
Zatrzymali 48-letniego kierowcę busa
Bus, przyczepka, na niej koparka. A kierowca pijany
Lublin
Gdańsk. Okradał sklep, w którym pracował
Okradł sklep, w którym pracował. Pomagał klientom, gotówkę wkładał do kieszeni
Trójmiasto
Łoś Emil odwiedził Austrię
Wędrował przez kolejne kraje. Łoś Emil zatrzymany
METEO
Donald Tusk
Premier: kolej będzie absolutnym priorytetem rządu
BIZNES
imageTitle
Świątek rusza po punkty w Pekinie. Kiedy zagra pierwszy mecz?
EUROSPORT
Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Ruszył proces 18-latki oskarżonej o próbę zabójstwa matki
Katowice
circo grilo
Syn znanego polityka i jego przyjaciele skazani za gwałt zbiorowy
Świat
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Jezus Chrystus nie będzie "królem powiatu makowskiego"
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Prezydent spotkał się z dyrektorką do spraw inwestycji Google'a
BIZNES
23 0805 wro gosc-0004
Nastolatka wykryła u siebie guza piersi. "Chciałam wierzyć, że to żebro"
Polska
Bocian biały
Bociany odlatują, a kto przylatuje na zimę?
Quizy
Akt oskarżenia (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował sąsiadów młotkiem i nożem, odpowie za usiłowanie zabójstwa
Opole
Port lotniczy Kopenhaga-Kastrup
To "prawdziwy koszmar dla duńskich władz"
Świat
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą uregulować "wszystkie sprawy związane z alkoholem". Jest projekt Lewicy
Polska
Tętniak mózgu może aż do momentu pęknięcia nie dawać żadnych objawów
Zwykle są bezobjawowe, ale kiedy pękną, zagrażają życiu. Nie wszystkie z nich się leczy
Zuzanna Kuffel
Myśliwi z zarzutami za zabicie chronionych łabędzi
Zastrzelili cztery łabędzie. Myśleli, że to gęsi. Koledzy ich ostrzegali
Opole
Ulewy nawiedziły indyjską Kalkutę
Prąd poraził mieszkańców w trakcie ulew. "Sytuacja jest okropna"
METEO
Doszło do zamknięcia lotniska w Kopengadze
Paraliż lotniska w Kopenhadze. Premierka: to był atak
Świat
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Potężny zastrzyk gotówki i "gigantyczny projekt"
BIZNES
Mężczyzna myślał, że głos dochodzi ze słuchawki
Chciał okraść seniorkę, nie wiedział, że w mieszkaniu jest kamera. Wpadł w Zakopanem
Poznań
Maciej Klisz
"Wtedy będę musiał przerwać program". Gość TVN24 uchylił rąbka tajemnicy
Polska
Do wypadku doszło w Wojnowie
Czternastolatek wpadł do wody podczas łowienia ryb. Nie żyje
Kujawsko-Pomorskie
Mężczyzna wrzucony do Łyny. Nagranie trafiło do sieci
Zrzucił mężczyznę z mostu. Sąd nadwyczajnie złagodził karę. Apelację złożyły obie strony
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica