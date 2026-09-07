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Świat

Samolot zjechał z pasa i zmiażdżył auta. Pięć osób nie żyje

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Samolot transportowy Amazon Prime Air wypadł z pasa startowego na międzynarodowym lotnisku w Miami
Samolot zjechał z pasa i zmiażdżył auta. Pięć osób nie żyje
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: EPA/D.A. VARELA
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Co najmniej pięć osób zginęło, a pięć zostało rannych po tym, gdy lądujący na lotnisku w Miami na Florydzie samolot towarowy firmy wysyłkowej Amazon nie zdołał wyhamować i zjechał z pasa. Maszyna staranowała samochody znajdujące się w pobliżu lotniska i zatrzymała się dopiero na pobliskim polu.

Do katastrofy doszło w niedzielę wczesnym popołudniem czasu lokalnego. Według komunikatu dyrekcji portu lotniczego w Miami lądujący samolot towarowy Boeing 767-300 linii Prime Air, lecący z San Juan w Portoryko, zjechał z pasa startowego, taranując liczne samochody i zatrzymał się na przyległym do lotniska polu. Maszyna została poważnie uszkodzona.

Strażacy hrabstwa Miami-Dade, na terenie którego znajduje się lotnisko, podali, że pilot i drugi pilot zostali bezpiecznie ewakuowani, a silniki maszyny zapaliły się. Wszystkie pasy startowe i drogi kołowania zostały natychmiast zamknięte.

W wypadku zginęło co najmniej pięć osób
W wypadku zginęło co najmniej pięć osób
Źródło zdjęcia: EPA/DA VARELA

W wyniku wypadku śmierć poniosło pięć osób. Jak podali na konferencji prasowej przedstawiciele Amazona, czołowej firmy prowadzącej sprzedaż internetową, z pięciu rannych osób trzy są w stanie krytycznym.

Na miejscu zdarzenia pracowało ponad 60 jednostek ratowniczych i około 200 funkcjonariuszy.

Katastrofa samolotu w Miami
Katastrofa samolotu w Miami
Źródło zdjęcia: Reuters

Lotnisko zawiesiło loty

Lotnisko po katastrofie wstrzymało wszystkie loty. Dwa z czterech pasów startowych zostały ponownie otwarte do niedzieli wieczorem czasu lokalnego. Federalny sekretarz transportu Sean Duffy uprzedził na platformie X, że pasażerowie "muszą spodziewać się znacznych opóźnień ich lotów, a nawet ich odwołania".

Samolot, który uczestniczył w zdarzeniu, to 32-letni Boeing 767-300, który w latach 1994-2015 służył jako samolot pasażerski dla różnych linii lotniczych. Według serwisu śledzenia lotów Flightradar24, maszyna przyleciała z San Juan w Portoryko.

Samolot transportowy Amazon Prime Air wypadł z pasa startowego na międzynarodowym lotnisku w Miami
Samolot transportowy Amazon Prime Air wypadł z pasa startowego na międzynarodowym lotnisku w Miami
Źródło zdjęcia: EPA/D.A. VARELA

Przyczyna katastrofy jak dotąd nie została podana. Flightradar24 podał, że samolot poruszał się z prędkością 207 km/h w momencie zjazdu z pasa startowego.

Rzecznik Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) zapowiedział wszczęcie śledztwa w celu ich wyjaśnienia.

Boeing i linia lotnicza 21 Air zadeklarowały, że wesprą rządowe śledztwo w sprawie katastrofy.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
USAMiamisamolotyLotnictwoAmazon
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
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