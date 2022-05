Mężczyzna zabił swoją żonę przez niesmaczne śniadanie. Aktywiści alarmują o tolerancji przemocy wobec kobiet w Indiach

12-letni syn, który był świadkiem zbrodni, powiedział policji, że jego ojciec poszedł za matką do sypialni, skarżąc się na to, że danie jest zbyt słone. Tam miał zacząć ją bić. - Płakał, błagał ojca, aby przestał - relacjonował zeznania chłopca policjant. Jednak, jak wynika z relacji chłopca, oskarżony miał wciąż bić żonę i dusić ją.

Gdy Ghag wyszedł z domu, syn zadzwonił do babci i wujka od strony matki. - Zanim dotarliśmy na miejsce, jej rodzina przewiozła ją do szpitala, ale kobieta zmarła - przekazał Desai.

Oskarżony powiedział funkcjonariuszom, że "cierpi na nadciśnienie". 46-letni mężczyzna trafił do więzienia. Rodzina kobiet powiedziała policjantom, że Ghag kłócił się z żoną przez ostatnie 15 dni, ale funkcjonariusze nie otrzymali wcześniej skargi w tej sprawie.

Tolerancja dla przemocy wobec kobiet

Historie zabójstw kobiet, wywoływane kłótniami o sprawy domowe, regularnie trafiają na pierwsze strony gazet w Indiach. Aktywistka na rzecz kobiet Madhavi Kuckreja oceniła, że "śmierć kobiet zwraca uwagę", ale kwestia tego, że do przemocy dochodzi ze względu na płeć, "jest już mniej widoczna".

Przemoc domowa jest przestępstwem, które co roku jest najczęściej zgłaszane policji w Indiach. W 2020 roku policja otrzymała ponad 112 tysięcy skarg, co oznacza, że w kraju średnio co 5 minut zgłaszany jest nowy przypadek.