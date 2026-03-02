Mężczyzna "uzbrojony w broń białą" w Edynburgu. Są ranni

Zgłoszenia o uzbrojonym "w broń białą" mężczyźnie w zachodniej dzielnicy Edynburga wpłynęły do służb o godz. 8.25 czasu lokalnego (godz. 9.25 w Polsce) - podała policja w Edynburgu. Brytyjskie media informują, że mężczyzna miał przy sobie noże.
Na miejsce przybyli uzbrojeni funkcjonariusze. Po godz. 12 czasu polskiego podano, że sytuacja została opanowana. "Incydent nie jest traktowany jako atak terrorystyczny" - napisała policja w oświadczeniu.
Służby poinformowały, że dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.
Opracował Mikołaj Gątkiewicz
Źródło: tvn24.pl, BBC, Daily Mail
Źródło zdjęcia głównego: Lesley Martin/PA Images via Getty Images