Mężczyzna "uzbrojony w broń białą" w Edynburgu. Są ranni

Zgłoszenia o uzbrojonym "w broń białą" mężczyźnie w zachodniej dzielnicy Edynburga wpłynęły do służb o godz. 8.25 czasu lokalnego (godz. 9.25 w Polsce) - podała policja w Edynburgu. Brytyjskie media informują, że mężczyzna miał przy sobie noże.

Na miejsce przybyli uzbrojeni funkcjonariusze. Po godz. 12 czasu polskiego podano, że sytuacja została opanowana. "Incydent nie jest traktowany jako atak terrorystyczny" - napisała policja w oświadczeniu.

Służby poinformowały, że dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.

Chief Inspector Scott Kennedy said: "The earlier disturbance in the Calder area of Edinburgh is now contained and there is not believed to be any wider risk to the public.



“The incident is not being treated as terror related."



