W komunikacie zaznaczono, że wspólnym celem musi być "krzewienie stabilizacji i bezpieczeństwa, także w ramach relacji z Unią Europejską". W oświadczeniu mowa jest też o tym, że Meloni i Trump wyrazili zamiar dalszego "umocnienia doskonałych relacji dwustronnych, opartych na wspólnych wartościach i zasadach". "Rozmowa była okazją do potwierdzenia mocnego sojuszu, strategicznego partnerstwa i głębokiej przyjaźni historycznej, łączącej od zawsze Rzym i Waszyngton" - podkreślono.

"Doskonała" rozmowa Zełenskiego z Trumpem

Orban i duże plany na przyszłość

Netanjahu i Trump omawiali "irańskie zagrożenie"

Wcześniej w środę Netanjahu pogratulował Trumpowi zwycięstwa w wyborach, pisząc na platformie X: "Wasz historyczny powrót do Białego Domu to nowy początek dla Ameryki i potężne odnowienie wielkiego sojuszu między Izraelem a Ameryką. To ogromne zwycięstwo!".