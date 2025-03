Melania Trump w poniedziałek wyrazi swoje poparcie dla ustawy mającej chronić Amerykanów przed deepfake'ami i tak zwaną pornografią zemsty - informuje CNN. Jak podkreślają media, będzie to pierwsze publiczne wystąpienie pierwszej damy, odkąd Donald Trump po raz drugi został prezydentem USA.

Z informacji przekazanych przez biuro pierwszej damy Stanów Zjednoczonych wynika, że Melania Trump zorganizuje w poniedziałek debatę mającą rzucić światło na ustawę znaną jako "Take It Down", informuje CNN. Popierana zarówno przez republikanów jak demokratów ustawa zwiększa ochronę ofiar rozpowszechniania w sieci zdjęć o charakterze seksualnym, w tym tych generowanych przez sztuczną inteligencję. Jej przyjęcie przegłosowano już w Senacie, ale ustawa musi jeszcze przejść przez Izbę Reprezentantów USA.