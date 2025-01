Melania Trump jest już spakowana. Będzie "zupełnie inaczej"

Melania Trump jest już spakowana i gotowa do powrotu do Białego Domu. Była i jednocześnie przyszła pierwsza dama USA spodziewa się, że tym razem przeprowadzka przebiegnie "zupełnie inaczej" niż ostatnim razem. O tym, jak sobie to wyobraża i ile czasu planuje spędzić w Waszyngtonie, żona Donalda Trumpa opowiedziała w poniedziałek na antenie Fox News.