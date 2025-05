Żaglowiec uderzył w słynny most w Nowym Jorku

Meksykański statek uderzył w most w Nowym Jorku Źródło: Reuters

Meksykański żaglowiec szkoleniowy uderzył w sobotę wieczorem w most Brookliński w Nowym Jorku. Statkiem płynęło ponad 200 osób, dziewiętnaście zostało rannych.

Dziewiętnaście osób, w tym cztery ciężko, zostało rannych po uderzeniu żaglowca szkoleniowego meksykańskiej marynarki wojennej w most Brookliński - informuje BBC. Według doniesień medialnych na pokładzie statku znajdowało się ponad 200 członków załogi.

Władze nie podały szczegółowych danych na temat liczby rannych. Nie wiadomo też, czy poszkodowane są tylko osoby z załogi, czy także ci, którzy byli na mości w czasie incydentu.

Na nagraniu opublikowanym przez Reutersa widać, że statek zahaczył o most masztem. Amerykańskie media podają, że część masztu spadła na pokład, gdzie stali członkowie załogi. Meksykańska marynarka wojenna potwierdziła, że ​​statek został uszkodzony i ​​incydent jest badany.

Statek uderzył w most Brookliński

Most Brookliński nie został uszkodzony - przekazał burmistrz Nowego Jorku Eric Adams, który przyjechał na miejsce. Policja zaleciła omijanie okolicy.

Most Brookliński to jeden z najstarszych mostów wiszących na świecie. Jego budowa zakończyła się w 1883 roku. Most ma 1834 metry długości, łączy nowojorskie dzielnice Brooklyn i Manhattan, które oddziela od siebie East River. Jest zaliczany do najsłynniejszych obiektów Nowego Jorku.

