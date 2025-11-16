Logo strona główna
Świat

Pokolenie Z wezwało do protestu. Doszło do zamieszek, ponad 100 rannych

Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Protest pokolenia Z w stolicy Meksyku przerodził się w zamieszki
Źródło: Reuters
Wielotysięczny protest w stolicy Meksyku przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum i rosnącej w kraju przemocy przerodził się w sobotę w zamieszki. W starciach demonstrantów z policją rannych zostało co najmniej 120 osób, w tym 100 funkcjonariuszy - podały w niedzielę miejscowe władze. Do demonstracji wzywała grupa nazywająca siebie "Meksykańskim Pokoleniem Z".

Tysiące ludzi wyszło w sobotę na ulice w całym Meksyku, w proteście przeciwko serii głośnych zabójstw, w tym morderstwie burmistrza miasta Uruapan Carlosa Manzo.

Manzo, który głosił politykę zerowej tolerancji dla przestępczości zorganizowanej i wzywał do zdecydowanej walki z kartelami, został siedmiokrotnie postrzelony 1 listopada podczas festiwalu z okazji Dnia Zmarłych w Uruapan.

Uczestnicy demonstracji w Guadalajara trzymają ogromny kapelusz - atrybut kojarzony z zamordowanym politykiem Carlosem Manzo
Uczestnicy demonstracji w Guadalajara trzymają ogromny kapelusz - atrybut kojarzony z zamordowanym politykiem Carlosem Manzo
Źródło: PAP/EPA/Francisco Guasco
Uczestnik demonstracji w Guadalajara trzyma kartkę z wizerunkiem Carlosa Manzo i napisem "było ciemno"
Uczestnik demonstracji w Guadalajara trzyma kartkę z wizerunkiem Carlosa Manzo i napisem "było ciemno"
Źródło: PAP/EPA/Francisco Guasco

Protest pokolenia Z

Do protestów w całym kraju wzywała grupa nazywająca siebie "Meksykańskim Pokoleniem Z". W krążącym w mediach społecznościowych "manifeście" zapewniała, że jest bezpartyjna i reprezentuje meksykańską młodzież, która ma dość przemocy, korupcji i nadużywania władzy.

Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ

Na transparentach trzymanych przez uczestników sobotnich manifestacji widniały hasła takie jak "Wszyscy jesteśmy Carlosem Manzo" oraz kultowa piracka flaga z japońskiej mangi One Piece, która stała się symbolem protestów młodzieży na całym świecie - od Madagaskaru po Filipiny i Peru.

W mieście Meksyk niewielka grupa zamaskowanych demonstrantów zdemontowała cześć barierek wokół Pałacu Narodowego, rezydencji głowy państwa, co doprowadziło do starć z policją, która użyła wobec demonstrantów gazu łzawiącego.

Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ

Sekretarz bezpieczeństwa publicznego miasta Meksyk, Pablo Vazquez, poinformował na konferencji prasowej, że rannych zostało 100 policjantów, w tym 40 wymagało leczenia szpitalnego. Jak dodał, rannych zostało również 20 cywilów. Urzędnik powiadomił, że aresztowano już 20 osób, pod zarzutem rozboju i napaści.

Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ

Reakcja władz

Władze z prezydent Claudią Sheinbaum na czele zakwestionowały motywy stojące za protestami, twierdząc, że zostały one zorganizowane w dużej mierze przez prawicowych przeciwników politycznych i promowane przez boty w mediach społecznościowych.

- Zgadzamy się, że wolność słowa i prawo do demonstracji są ważne, jeśli młodzi ludzie mają jakieś żądania, ale kluczowe tutaj jest to, kto promuje te manifestacje - powiedziała prezydent na konferencji prasowej. - Ludzie powinni wiedzieć, kto zorganizował te protesty, tak aby nikt nie został wykorzystany - dodała.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ

Słabnące poparcie

W pierwszym roku prezydentury Claudia Sheinbaum cieszyła się poparciem przekraczającym 70 procent. Jak pisze BBC, jednym z jej osiągnięć były postępy w walce z handlem fentanylem, czego domagała się od Meksyku administracja Donalda Trumpa

Krytykowano ją jednak za to, że nie zdołała powstrzymać szerzącej się w kraju przemocy, nie była wystarczająco stanowcza w walce z gangami, a także spotyka się z coraz większą wrogością ze strony sąsiednich państw.

Na początku listopada peruwiański Kongres Narodowy przegłosował decyzję o uznaniu Sheinbauma za persona non grata w Peru. Decyzja ta zapadła kilka dni po zerwaniu przez ten kraj stosunków dyplomatycznych z Meksykiem po tym, jak meksykański rząd udzielił azylu byłemu premierowi Peru, oskarżonemu o próbę zamachu stanu w 2022 roku.

Gwałtowne protesty w Meksyku
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/JOSE MENDEZ

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JOSE MENDEZ

