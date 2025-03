Weszli na słynną piramidę. "Poświęcić ich bogom" - krzyczał tłum

Turyści wspinali się na piramidę El Castillo Źródło: Reuters

Dwóch turystów wspięło się na szczyt słynnej piramidy El Castillo w Meksyku. Gdy strażnikom udało się złapać jednego z nich i sprowadzić na dół, został zaatakowany przez tłum. Nagrania ze zdarzenia trafiły do mediów społecznościowych.

Jak podaje Fox News i portal Mexico News Daily, dwóm turystom - wbrew zakazom - udało się wspiąć w czwartek na szczyt piramidy El Castillo w stanie Jukatan w Meksyku. Ich wyczynom przypatrywało się wielu innych turystów, którzy zgromadzeni wokół piramidy nagrywali zdarzenie.

#ParaRepetir ​Un #turista alemán de 38 años fue agredido por visitantes en Chichén Itzá tras escalar la pirámide de #Kukulkán durante el equinoccio de primavera, violando las normas de conservación del sitio arqueológico. pic.twitter.com/UUIw0ExMpe — El Aguachile (@elaguachile_mex) March 21, 2025 Rozwiń Źródło: X/ elaguachile_mex

Mężczyzn wspinających się na szczyt piramidy gonili ochroniarze. Jeden z turystów, 38-letni Niemiec, miał próbować ukryć się przed nimi w środku, został jednak złapany przez strażników i sprowadzony na dół. Tam czekał na niego rozwścieczony tłum. Funkcjonariusze Gwardii Narodowej oraz agenci Narodowego Instytutu Antropologii i Historii próbowali go chronić, ale i tak 38-latek został zaatakowany. Jak podaje portal, otrzymał cios w czoło, które zaczęło krwawić. Niektórzy ludzie krzyczeli nawet, że mężczyznę należy "poświęcić bogom", co było nawiązaniem do ofiar, które Majowie składali w świątyni znajdującej się na szczycie piramidy. Drugi intruz również został zatrzymany. Obu grożą teraz grzywny.

Zejście Pierzastego Węża

Równonoc to czas, gdy do Chichén Itzá, gdzie stoi piramida, przybywa szczególnie dużo gości. W tym czasie obserwowane jest zjawisko, znane jako Zejście Pierzastego Węża - światło słoneczne tworzy cień przypominający węża zsuwającego się po schodach piramidy.

Fox News przypomina, że do podobnego incydentu doszło dwa lata temu, gdy polski turysta próbował wspiąć się na tę samą piramidę. Został zatrzymany i ukarany grzywną w wysokości 5000 pesos, czyli ok. 1000 zł.

Piramida została wzniesiona przez cywilizację Majów pomiędzy IX a XII wiekiem naszej ery na cześć boga Kukulkana, stworzyciela świata. El Castillo ma 30 metrów wysokości, a długość jej podstawy to 55,3 metra. Jest znacznie mniejsza od piramidy Cheopsa w Egipcie, która ma 147 metrów wysokości. Jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i zaliczona do Nowych Siedmiu Cudów Świata. Wstęp na jej szczyt jest zakazany od 2006 roku.

Piramida El Castillo Źródło: IR Stone/Shutterstock

