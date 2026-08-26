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Świat

Nowa polityka wobec Iranu? Media: przedstawił ją Marco Rubio

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Marco Rubio
Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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USA mają nową politykę wobec Iranu - donosi portal Axios. W rozmowie z kilkoma swoimi odpowiednikami z innych krajów miał ją przedstawić szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Waszyngton ma na razie unikać uderzeń na Teheran, a taki stan rzeczy może potrwać nawet do listopadowych wyborów uzupełniających do Kongresu.

Szef amerykańskiej dyplomacji podczas rozmów telefonicznych z kilkoma swoimi odpowiednikami miał przedstawić obecną politykę administracji Trumpa wobec Iranu - donosi Axios, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Ta polityka - według serwisu - zakłada, że na razie Amerykanie będą unikać ataków zbrojnych na Teheran, a jednocześnie zwiększą presję gospodarczą poprzez utrzymanie blokady morskiej oraz nową inicjatywę sankcyjną.

Marco Rubio
Marco Rubio
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Jednym z obecnych założeń Waszyngtonu wobec Iranu jest też transportowanie jak największej ilości ropy przez cieśninę Ormuz i kierowanie jej na światowe rynki energetyczne.

Taka polityka wobec Iranu ma obowiązywać do wyborów

Amerykański urzędnik, cytowany przez serwis Axios, powiedział, że taka polityka ma obowiązywać co najmniej do czasu listopadowych wyborów uzupełniających do Kongresu. Dopiero później może być brany pod uwagę wariant ponownego rozpoczęcia kampanii wojskowej.

Portal Axios podkreślił, że to kolejny sygnał świadczący o zmęczeniu prezydenta Donalda Trumpa wojną i o tym, że chciałby, żeby się skończyła - przynajmniej na razie.

Przedstawiciel amerykańskich władz powiedział, że Rubio jasno dał do zrozumienia, iż USA nie planują powrotu do zakrojonych na szeroką skalę działań bojowych, ale nie wykluczył ataków, gdyby to Iran zaatakował pierwszy.

Usunięcie min z cieśniny Ormuz to przełom?

Inny urzędnik stwierdził, że usunięcie przez amerykańską marynarkę min z cieśniny Ormuz to przełomowy moment, ponieważ w dużej mierze pozbawia Iran jednego z jego głównych narzędzi nacisku.

O usunięciu wszystkich min z cieśniny poinformował wcześniej we wtorek prezydent Trump. Nie był to pierwszy raz, kiedy Trump ogłosił cieśninę wolną od min. Siły USA od miesięcy prowadzą akcję usuwania irańskich ładunków wybuchowych z wód Ormuzu.

- W tej chwili nie prowadzimy negocjacji z Iranem. Wywieramy na niego presję. Ta presja może skłonić Irańczyków do powrotu do stołu negocjacyjnego - przekazał amerykański urzędnik.

W poniedziałek minister finansów USA Scott Bessent zapowiedział wprowadzenie nowych, rozszerzonych sankcji na Teheran, i ogłosił, że państwa świata muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem albo narażą się na retorsje Waszyngtonu. Ogłosił też rozpoczęcie operacji "Economic Outcast" ("Gospodarczy Wyrzutek"), obliczonej na "ekonomiczne uduszenie" Iranu.

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Źródło: PAP
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Tagi:
USAMarco RubioIranKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina Ormuz
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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