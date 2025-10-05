Pożary, część miasta bez prądu i zabici po rosyjskim ataku

Rosyjskie uderzenia na Ukrainę Źródło: TVN24

Szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki w komunikatorze Telegram poinformował, że według wstępnych danych "w wyniku połączonego uderzenia bezzałogowych statków powietrznych i pocisków manewrujących w obwodzie lwowskim dwie osoby zginęły, a dwie kolejne zostały ranne".

"We Lwowie płonie park przemysłowy Sparrow. Według wstępnych informacji nie ma poszkodowanych. To cywilny obiekt, bez żadnych elementów militarnych" - napisał mer miasta Andrij Sadowy na Telegramie. Poinformował on też RMF FM, że w wyniku ataku zginęły trzy osoby.

Atak spowodował wybuch kilku innych pożarów. Wcześniej Sadowy poinformował, że na skutek ataku niektóre dzielnice miasta zostały pozbawione prądu.

We Lwowie ogłoszono alarm powietrzny, a władze wezwały mieszkańców, by ukryli się w bezpiecznym miejscu i zamknęli okna. Alarm odwołano po godzinie 8 czasu polskiego.

Masowy atak na całą Ukrainę

Agencja Ukrinform informowała wcześniej o rosyjskim ataku na dużą skalę na całą Ukrainę, w tym na graniczące z Polską zachodnie regionu kraju. Portal Suspilne podał w niedzielę rano, że serię wybuchów słuchać było w Iwano-Frankowsku, około 100 kilometrów na południe od Lwowa.

Podczas ataku na obwód zaporoski, na południu Ukrainy, zginęła kobieta, a dziewięć osób zostało rannych - poinformował szef władz regionu Iwan Fedorow.

Władze obwodu winnickiego, na środkowym zachodzie Ukrainy, podały, że podczas rosyjskiego ataku trafiony został "przemysłowy obiekt cywilny". Nie podano szczegółów.

Carl Bildt - były premier i minister spraw zagranicznych Szwecji, współprzewodniczący Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, udostępnił na swoim profilu poglądową - i nieoficjalną - mapę tego, jak wyglądał zmasowany atak Rosjn na Ukrainę. Źródłem mapy jest telegramowy kanał Monitorwar, który ostrzega o rosyjskich atakach rakietowych oraz prowadzi "nadzór OSINT (Open Source Intelligence, czyli korzystanie z otwartych, dostępnych dla każdego źródeł - red.) nad strategicznym i taktycznym lotnictwem rosyjskim".

More than 700 attack drones in the 🇷🇺 onslaught on 🇺🇦 tonight, with many aimed at Lviv in western 🇺🇦. pic.twitter.com/xLaJnGHVJs — Carl Bildt (@carlbildt) October 5, 2025 Rozwiń

Ukraińskie koleje państwowe podały, że z powodu ataku pociągi mogą kursować z opóźnieniami.

Wiceszef polskiego MON Cezary Tomczyk przekazał na X, że był to jeden z największych ataków Rosji na Ukrainę od początku wojny. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w związku z atakiem w polskiej przestrzeni powietrznej poderwano polskie i sojusznicze statki powietrzne. Koniec tej operacji ogłoszono około godziny 8.10.

