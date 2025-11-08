Do polskiej kaplicy w paryskiej katedrze Notre Dame powróciła w sobotę kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, nazwał kaplicę zainaugurowaną w 2018 roku "duchowym mostem do Polski". W uroczystości uczestniczyła polska pierwsza dama Marta Nawrocka.
Do Polskiej Kaplicy w Notre Dame wróciła ikona
Mszy, która poprzedziła uroczyste wprowadzenie obrazu do kaplicy, przewodniczył abp Wojda. Towarzyszyło mu 12 ścisłych koncelebransów. Przypominając w homilii o kulcie Matki Bożej w Polsce, arcybiskup wyraził radość, że w Notre Dame znajduje się dziś Kaplica Polska.
- Środowiska Polonii umieściły w niej wizerunek bliski sercu każdego Polaka - ikonę z Częstochowy. Ocalała z pożaru, dziś wraca na swoje miejsce, po dokonanej renowacji. Nadal chcemy się modlić w tym właśnie miejscu (...). Nadal będzie to ważne miejsce dla emigrantów z Polski oraz pielgrzymów odwiedzających Paryż - podkreślił Wojda.
Zaznaczył, że w przeszłości katedra Notre Dame wiązała się z dziejami Polaków na emigracji. Przypomniał, że świątynia ta była świadkiem wielu ważnych wydarzeń w życiu duchowym i społecznym Francji. Powracając do dramatycznych momentów pożaru Notre Dame 15 kwietnia 2019 roku zauważył, że tym, co pozwoliło uporać się z tą tragedią, była nadzieja.
Kopia obrazu przeniesiona w procesji
Przed mszą kopię obrazu, przekazaną w 2018 roku przez klasztor jasnogórski, wniesiono przed ołtarz i stanęła pod figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem na prawo od ołtarza. Nowoczesny w formie ołtarz to jedno z miejsc, które całkowicie zmieniły się w katedrze w wyniku procesu renowacji po pożarze.
Po mszy kopia obrazu została w uroczystej procesji przeniesiona do kaplicy. Stanęła na wprost weǰścia, pod ogromnym XIX-wiecznym witrażem przedstawiającym Zesłanie Ducha Świętego. Małżonka prezydenta RP spędziła kilka minut na modlitwie w kaplicy.
Kaplica, w której od soboty wierni znów mogą modlić się przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej mieści się w ambicie (obejściu chóru) Notre Dame. Kaplice powstały w tym miejscu w XIII wieku, podczas rozbudowy świątyni i najpierw służyły jako prywatne miejsca modlitwy dla bractw czy znaczniejszych rodzin. Przez lata dodawano ozdoby - witraże, malowidła ścienne i rzeźby.
Gdy 1 grudnia 2018 roku zainaugurowano polską kaplicę w Notre Dame, było to związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Powstanie kaplicy wymagało wielu wysiłków ze strony polskich instytucji i wpływowych osób prywatnych. Środki na ten cel dostarczył Senat RP i polska ambasada w Paryżu.
15 kwietnia 2019 roku w katedrze Notre Dame w Paryżu wybuchł ogromny pożar, który strawił drewniany dach świątyni i poważnie uszkodził jej wnętrza. - Polska kaplica w katedrze Notre Dame ucierpiała, ale zachowała się - poinformował następnego dnia prezydencki minister Krzysztof Szczerski.
Odbudowa katedry zajęła ponad pięć lat. 8 grudnia 2024 roku w katedrze odbyła się pierwsza uroczysta msza po renowacji.
Autorka/Autor: fil/ams
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Alicja Stefaniuk/KPRP