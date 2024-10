Nastolatek płatnym zabójcą

Jak mówił prokurator, 23-letni więzień miał zorganizować dla niego całą logistykę, w tym transport i zakwaterowanie, oraz obiecać mu 50 tys. euro nagrody. Gdy chłopak - uzbrojony we własną broń - pojechał taksówką w wyznaczone miejsce, powiedział taksówkarzowi, by na niego poczekał. Ten jednak odmówił i wtedy nastolatek miał go zastrzelić.

Dwa morderstwa w Marsylii

Jak zauważają media, w ostatnich dniach w Marsylii doszło do dwóch morderstw związanych z aktywnością gangów narkotykowych. Wynajęcie 14-latka jako płatnego zabójcy miało być bowiem zemstą za śmierć 15-latka, do której doszło w Marsylii tydzień wcześniej.

W piątek, gdy zemsta w wykonaniu 14-latka nie udała się, chłopak zadzwonił do swojego zleceniodawcy prosząc, by ktoś po niego przyjechał. Wówczas więzień zadzwonił na policję ze swojej celi, przedstawił się jako członek gangu DZ Mafia, jednego z głównych gangów działających w mieście, i podał funkcjonariuszom dokładne położenie wynajętego przez siebie nastolatka. Przyznał, że to on zlecał zabójstwo i potwierdził, że miało do niego dojść w ramach odwetu.