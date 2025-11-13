Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Wysunęli żądanie, na które Ukraina nie może się zgodzić". Rubio o działaniach Rosji

Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN, lipiec 2025
Rubio po ustaleniach z Ukrainą: jeśli Rosjanie powiedzą "nie", to będziemy wiedzieli, jakie są ich zamiary
Źródło: TVN24/Reuters
Rosjanie powiedzieli jasno, że chcą reszty obwodu donieckiego, a Ukraińcy oczywiście się na to nie zgodzą - ocenił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Poinformował też, że jego kraj wraz z partnerami zachęcają Rosję do "bezpośredniego kontaktowania się z Ukrainą".
Kluczowe fakty:
  • Sekretarz USA Marco Rubio wziął udział w spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z grupy G7, które odbyło się w Kanadzie.
  • W rozmowie z dziennikarzami Rubio mówił między innymi o żądaniu Rosji, na które Ukraina się nie zgodzi, oraz pomocy udzielanej przez USA.
  • - Chcielibyśmy, żeby ta wojna się skończyła, ale nie możemy po prostu kontynuować spotkań dla samych spotkań - mówił szef amerykańskiej dyplomacji.

W środę szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio uczestniczył w Kanadzie spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z grupy G7. W czasie rozmowy z dziennikarzami był pytany o to, czy według niego Rosja chce pokoju.

- Cóż, możemy tylko kierować się tym, co widzimy. Powiedzieli jasno, że chcą reszty obwodu donieckiego, a Ukraińcy oczywiście się na to nie zgodzą. Widzimy teraz, że Rosjanie kontynuują uderzenia dalekiego zasięgu na Ukrainę, oczywiście żeby osłabić ich sieć energetyczną i spróbować zniszczyć morale kraju - odparł.

Rubio przyznał, że Rosjanie "poczynili pewne postępy w obwodzie donieckim", jednak zauważył, że "tracą siedem tysięcy żołnierzy tygodniowo". - Wysunęli żądanie, na które Ukraina nie może się zgodzić - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zełenski żądał jej rezygnacji. Jest dymisja

Zełenski żądał jej rezygnacji. Jest dymisja

Trump "odłożył marchewkę". Komentarze Kremla coraz chłodniejsze

Trump "odłożył marchewkę". Komentarze Kremla coraz chłodniejsze

"Chcielibyśmy, żeby ta wojna się skończyła, ale..."

Sekretarz stanu USA poinformował też, że Amerykanie prowadzą rozmowy z Ukraińcami na temat tego, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują w związku z atakami na ich infrastrukturę energetyczną. - I oczywiście pomoc w tym, by przetrwali zimę, jest ważna z punktu widzenia humanitarnego. Wyzwaniem jest to, że ukraińska sieć energetyczna jest osłabiana każdego roku - zauważył.

- Wiem, że trwają techniczne rozmowy w sprawie konkretnego uzbrojenia, jakiego potrzebują. Ale koniec końców, jeśli ten sprzęt zostanie zniszczony tydzień po jego zainstalowaniu, to będzie problemem. I tak jest od dwóch czy trzech lat - dodał Rubio.

Ławrow: jeśli jakiś kraj wznowi testy broni jądrowej, zrobimy to samo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ławrow: jeśli jakiś kraj wznowi testy broni jądrowej, zrobimy to samo

Pytany o sankcje wobec Rosji, odpowiedział: - Z naszej strony nie pozostaje wiele (w zakresie - red.) sankcji. Uderzyliśmy w ich główne przedsiębiorstwa z branży naftowej, o co wszyscy prosili. Oczywiście muszą być wdrażane i zajmie to trochę czasu, zanim zaczną być odczuwane. Ale nie wiem, co jeszcze można zrobić. Zaczyna brakować rzeczy, na które można nałożyć sankcje.

Rubio ujawnił też, że "od miesiąca" nie rozmawiał z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem, lecz zapewnił, że ich stosunki są "w porządku". Przekazał jednocześnie szczegóły dotyczące ich ostatniej rozmowy. - Obie strony zgodziły się, że następnym razem, gdy nasi prezydenci się spotkają, musi nastąpić konkretny rezultat (...). Chcielibyśmy, żeby ta wojna się skończyła, ale nie możemy po prostu kontynuować spotkań dla samych spotkań - wyznał.

Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN
Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN
Źródło: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL

Rubio: zachęcamy Rosję do bezpośredniego kontaktu z Ukrainą

Tego dnia szef amerykańskiej dyplomacji poinformował na X, że - oprócz spotkania się ze swoimi odpowiednikami z grupy G7 - spotkał się też z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą. Celem tego miało być "omówienie sposobów wzmocnienia ukraińskiej obrony i zakończenia krwawego konfliktu".

"Stany Zjednoczone nadal niezłomnie współpracują z naszymi partnerami, by zachęcić Rosję do prowadzenia działań dyplomatycznych i bezpośredniego kontaktowania się z Ukrainą na rzecz długookresowego i trwałego pokoju" - dodał.

Sybiha: musimy zwiększać koszt prowadzenia wojny dla Putina

Sybiha napisał na X, że Ukraina docenia podejmowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa działania na rzecz pokoju oraz bardzo skuteczne sankcje energetyczne nałożone na Rosję.

"Musimy nadal zwiększać koszt prowadzenia wojny dla Putina i jego reżimu, zmuszając Rosję do zakończenia wojny" - oświadczył.

Sybiha przekazał, że poinformował też Rubio o obecnej sytuacji na polu bitwy, działaniach na rzecz pokoju i priorytetach dotyczących wzmocnienia ukraińskiej obronności i odporności energetycznej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaUSAMarco RubioWojna w UkrainieRosja
Czytaj także:
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
232 lata i koniec. Wstrzymano produkcję
BIZNES
Andrej Babisz
Babisz chce być premierem, prezydent stawia warunki
Świat
19-latek miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu
Pijany za kierownicą. Najpierw dachował, potem auto stanęło w płomieniach
Lublin
tusk-nawrocki
Bosak o "starych chwytach" Tuska. "Trafił na znacznie twardszego zawodnika"
Polska
Nawrocki
Tych sędziów miał zablokować Nawrocki
Polska
imageTitle
Wielka szansa przed 14-letnim Polakiem. Zagra o tytuł mistrza świata
EUROSPORT
imageTitle
Niegdyś najszybsza kobieta świata. Dziś ledwo schodzi po schodach
EUROSPORT
shutterstock_2286459277
Wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie dronów. Operatorom grożą wysokie kary
BIZNES
Wywrócił się na hulajnodze elektrycznej. Miał prawie trzy promile
Miał prawie trzy promile, "zatrzymał" go krawężnik. Nagranie
Olsztyn
38-latek został ukarany bardzo wysokim mandatem, stenie też przed sądem
Mandat na 12 tysięcy, 80 punktów i sprawa w sądzie
WARSZAWA
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
6,5 miliona strat. Przyznał się do podpalenia supermarketu
WARSZAWA
Tom Rose
"Polska to rodzina". Nowy ambasador wita Polaków
Polska
imageTitle
Wyważone drzwi, przeszukane biura. Włamanie do siedziby zespołu F1
EUROSPORT
Komisarz Unii Europejskiej ds. migracji Magnus Brunner
"Państwa członkowskie mają swobodę wyboru". Komisarz o pakcie
Świat
inflacja shutterstock_1980000383
"Zjawisko to jest widoczne". Nowy raport
BIZNES
W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
"Cyngiel tureckiej mafii" zatrzymany w Warszawie, miał przy sobie broń
WARSZAWA
imageTitle
To on ma zastąpić Lewandowskiego. "Barcelona wybrała"
EUROSPORT
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nawierzchnia gotowa, jest szansa na mniejsze korki
WARSZAWA
Silny wiatr
Silny wiatr w Polsce. IMGW wydał alarmy
METEO
Pakistan. Miejsce wybuchu w Islamabadzie
Eksplozje w dwóch stolicach "w momencie narastających napięć"
Świat
"Poprawka" była drobna, konsekwencje mogą być bardzo poważne
Mała "poprawka", poważne konsekwencje
WARSZAWA
Grzegorz Braun
Im więcej religijnych tropów u Brauna, tym bardziej są fałszywe
Tomasz P. Terlikowski
Trump i Netanjahu
Trump poprosił prezydenta Izraela o ułaskawienie Netanjahu
Świat
Pokaz dronów podczas briefingu prasowego w siedzibie PAŻP
Drony paraliżują lotniska. Sposoby na to są, ale nie w Polsce
Monika Winiarska
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown
Koniec shutdownu w USA. Trump podpisał ustawę
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Odmowa, pakt, Obajtek i dymisja. To warto wiedzieć
Polska
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
METEO
imageTitle
Djoković o Sinnerze. "To będzie go prześladować do końca kariery"
Najnowsze
Kaczyński
Poseł Konfederacji mówi o "potwarzy". Kaczyński broni Kaczyńskiego
Polska
imageTitle
Lewandowski "pokazał jaja" i namawia do tego innych
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica