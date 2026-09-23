Marco Rubio: myślę, że Ukraina i Rosja są zainteresowane ograniczonym zawieszeniem broni
Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się w środę w Nowym Jorku na marginesie debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Przekazał po spotkaniu, że jest możliwość wprowadzenia ograniczonego zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
- Myślę, że obie strony wyraziły zainteresowanie pewnym ograniczonym zawieszeniem broni, które obejmowałoby kwestie zboża i energii - powiedział mediom szef amerykańskiej dyplomacji. - Jest to coś, co może się wydarzyć - dodał.
USA obawiają się rozprzestrzenienia wojny w Ukrainie
Rubio przyznał, że wśród amerykańskich obaw dotyczących wojny Rosji z Ukrainą jest to, iż "może ona się rozprzestrzenić i przenieść na inne obszary, że może rozprzestrzenić się gdzie indziej - czy to w wyniku ataku hybrydowego, aktu sabotażu, czy też nieporozumienia".
- To są kwestie, które nas niepokoją. Poruszamy je podczas wielu spotkań, w wielu krajach, ponieważ jest to realna obawa. Chodzi o to, że czasami sytuacja wymyka się spod kontroli właśnie w taki sposób - wojna rozprzestrzenia się na inną część świata albo do innego państwa - powiedział sekretarz stanu.
- Tak więc, owszem, obawiamy się tego. Uważnie śledzimy doniesienia i podnosimy je z odpowiednimi osobami, na odpowiednich szczeblach - podkreślił Rubio.
Władimir Putin zaproszony na szczyt G20
Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował również, że przywódca Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu na Florydzie.
- Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że przyjmie to zaproszenie - powiedział dziennikarzom.
Rubio przekazał, że od czasu powrotu do Białego Domu w styczniu 2025 roku prezydent USA Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem "co najmniej" kilkanaście razy.
- Nadal będziemy więc otwarci na dialog. Oczywiście, idealnym rozwiązaniem byłoby spotkanie, które przyniosłoby konkretny rezultat, konkretny efekt - dodał.