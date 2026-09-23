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Świat

Marco Rubio: myślę, że Ukraina i Rosja są zainteresowane ograniczonym zawieszeniem broni

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Marco Rubio
Zełenski: chcemy zakończyć tę wojnę jak najszybciej, jeśli to możliwe to przed zimą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Służba prasowa prezydenta Ukrainy/PAP/EPA
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Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekazał dziennikarzom, że możliwe jest zawieszenie broni w Ukrainie, które obejmowałoby kwestie zboża i energii. Powiedział też, że przywódca Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20 w Miami.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się w środę w Nowym Jorku na marginesie debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Przekazał po spotkaniu, że jest możliwość wprowadzenia ograniczonego zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

- Myślę, że obie strony wyraziły zainteresowanie pewnym ograniczonym zawieszeniem broni, które obejmowałoby kwestie zboża i energii - powiedział mediom szef amerykańskiej dyplomacji. - Jest to coś, co może się wydarzyć - dodał.

USA obawiają się rozprzestrzenienia wojny w Ukrainie

Rubio przyznał, że wśród amerykańskich obaw dotyczących wojny Rosji z Ukrainą jest to, iż "może ona się rozprzestrzenić i przenieść na inne obszary, że może rozprzestrzenić się gdzie indziej - czy to w wyniku ataku hybrydowego, aktu sabotażu, czy też nieporozumienia".

- To są kwestie, które nas niepokoją. Poruszamy je podczas wielu spotkań, w wielu krajach, ponieważ jest to realna obawa. Chodzi o to, że czasami sytuacja wymyka się spod kontroli właśnie w taki sposób - wojna rozprzestrzenia się na inną część świata albo do innego państwa - powiedział sekretarz stanu.

- Tak więc, owszem, obawiamy się tego. Uważnie śledzimy doniesienia i podnosimy je z odpowiednimi osobami, na odpowiednich szczeblach - podkreślił Rubio.

Władimir Putin zaproszony na szczyt G20

Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował również, że przywódca Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu na Florydzie.

- Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że przyjmie to zaproszenie - powiedział dziennikarzom.

Rubio przekazał, że od czasu powrotu do Białego Domu w styczniu 2025 roku prezydent USA Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem "co najmniej" kilkanaście razy.

- Nadal będziemy więc otwarci na dialog. Oczywiście, idealnym rozwiązaniem byłoby spotkanie, które przyniosłoby konkretny rezultat, konkretny efekt - dodał.

Źródło: PAP
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Tagi:
Marco RubioPolityka zagraniczna USAUSAUkrainaRosjaWojna w UkrainiePolityka zagraniczna RosjiEnergetykaWładimir PutinG20
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