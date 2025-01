"Węgry znalazły się na niebezpiecznej ścieżce". Była węgierska sędzia o sprawie Romanowskiego

Decyzja Węgier "podkopuje zaufanie państw członkowskich"

Laczo odniosła się do sprawy azylu dla Marcina Romanowskiego na Węgrzech. Podkreślając, że to jej osobista opinia, oświadczyła, że decyzja Węgier jest ryzykowna, bo otwiera drzwi dla przestępców we wszystkich krajach, a ponadto podkopuje zaufanie państw członkowskich do węgierskiego systemu sprawiedliwości. - Jeśli nie możemy ufać sobie nawzajem jako państwa członkowskie w kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości, to nie będzie tego zaufania także w innych sprawach - ostrzegła sędzia. Jej zdaniem "Węgry znalazły się na niebezpiecznej ścieżce".