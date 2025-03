"Maksymalna presja" na Iran

Poprzedniego dnia amerykański minister finansów Scott Bessent zapowiedział, że USA zrealizują za pomocą sankcji kampanię maksymalnej presji, by załamać eksport irańskiej ropy i osłabić walutę Teheranu. - Doprowadzenie Iranu do ponownego bankructwa będzie początkiem znowelizowanej polityki sankcji - powiedział Bessent w przemówieniu w Economic Club of New York, podkreślając wpływ sankcji USA na irańskiego riala, który w ciągu ostatnich sześciu miesięcy stracił połowę wartości.