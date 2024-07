Tuaregowie zabili co najmniej 20 rosyjskich najemników. Zapozowali z ukraińską flagą

Tuaregowie w Mali, którzy pod koniec ubiegłego tygodnia zabili kilkudziesięciu malijskich żołnierzy i najemników rosyjskich, po zwycięskich walkach pozowali do zdjęcia z rozpostartą ukraińską flagą. Zdjęcie opublikował w poniedziałek ukraiński "Kyiv Post".

"To zdjęcie wydaje się wskazywać na poparcie Tuaregów dla Ukrainy, która ściga najemników Wagnera na całym kontynencie afrykańskim" - skomentował dziennik.

Rzecznik ukraińskiego wywiadu: podamy więcej szczegółów

Do walk doszło w mieście Tinzaouatene, niedaleko granicy Mali z Algierią, w czwartek i piątek. Zginęło w nich co najmniej 20 najemników rosyjskich, a wielu trafiło do niewoli. Wśród poległych wymienia się między innymi 31-letniego Nikitę Fedianina, najemnika, propagandystę i administratora kanału Grey Zone na kanale Telegram.