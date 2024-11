Ładował telefon w autobusie, zmarł porażony prądem

18-latek został porażony prądem, gdy ładował swój telefon w gniazdku dostępnym w autobusie dalekobieżnym w Malezji. Jego życia nie udało się uratować. Malezyjskie władze do czasu wyjaśnienia sprawy zakazały korzystania z gniazdek we wszystkich autobusach.

Do zdarzenia doszło 1 listopada ok. godz. 18 w malezyjskim mieście Butterworth. 18-latek jechał autobusem ekspresowym do Kuala Lumpur. Według świadków nastolatek został porażony prądem, gdy ładował swój telefon komórkowy korzystając z autobusowego gniazdka. Jak relacjonowano, młody mężczyzna nagle krzyknął, po czym stracił przytomność i osunął się na fotelu.