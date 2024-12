25 lat Makau w Chinach

Jaki jest bilans 25 lat chińskiej zwierzchności nad Makau? W przeciwieństwie do Hongkongu, który wrócił do Chin dwa lata wcześniej, bilans ten jest jednoznacznie pozytywny. Jak krótko podsumowuje prof. Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego: "zarobiono duże pieniądze, niemal wszyscy są zadowoleni".

- To powoduje, że w Makau nie wykształcił się element wolnościowy, antychiński, nie ma tam nawet znaczącej społeczności ludności lokalnej - wskazuje prof. Lubina. - Na 700 tysięcy obywateli jest tam tylko 10 tysięcy Makeańczyków, osób o pochodzeniu mieszanym, europejsko-chińskim. Zdecydowana większość to po prostu Chińczycy, najczęściej Kantończycy - dodaje.

Największe na świecie centrum hazardu

- To miasto od zawsze żyło z hazardu i prania brudnych pieniędzy, czemu też hazard często służy. W Chinach właściwych hazard jest nielegalny, dlatego dla nich Makau to taki wentyl: miejsce, gdzie mimo zakazu Chińczycy mogą jeździć do kasyn. Dla Makau to z kolei ogromne pieniądze, dość powiedzieć, że wartość tamtejszych kasyn jest 5-6 razy wyższa niż w Las Vegas, co czyni Makau światową stolicą hazardu - wyjaśnia prof. Lubina. Dzięki temu dochód na mieszkańca w Makau jest jednym z najwyższych na świecie.