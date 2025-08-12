Madonna w projekcie Givenchy (2016) Źródło: Reuters Archive

"Najświętszy Ojcze, proszę pojedź do Gazy i zanieś swoje światło dzieciom, nim będzie za późno" - zaczyna swój poniedziałkowy wpis na platformie Instagram. Jak zauważa, papież jest "jedyną osobą, której nie mogą odmówić wstępu" do Gazy. Jak podkreśla artystka, by uratować dzieci bramy Gazy muszą zostać całkowicie otwarte dla pomocy humanitarnej. "Nie ma już czasu. Proszę powiedz, że pojedziesz" - kończy apel do Leona XIV Madonna.

Madonna prosi papieża o pomoc

W opisie na Instagramie gwiazda wyznała, że tego dnia urodziny obchodzi jej syn, Rocco. A najlepszym prezentem, jaki może dać mu jako matka, jest prośba do wszystkich, aby zrobili co w ich mocy, by ratować niewinne dzieci w Strefie Gazy. "Nie wskazuję palcem, nie obwiniam, ani nie opowiadam się po żadnej ze stron. Wszyscy cierpią. W tym matki zakładników. Modlę się o ich uwolnienie" - podkreśla Madonna.

27 lipca, zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański, papież wspominał o sytuacji Palestyńczyków. - Śledzę z wielkim niepokojem bardzo trudną sytuację humanitarną w Strefie Gazy, gdzie ludność cywilna jest zmiażdżona przez głód i dalej narażona na przemoc i śmierć. Ponawiam mój żarliwy apel o zawieszenie broni, uwolnienie zakładników i pełne poszanowanie prawa humanitarnego - mówił Leon XIV.

