Edgars Rinkeviczs nowym prezydentem Łotwy. Zapowiada utrzymanie wsparcia dla Ukrainy i prozachodni kurs

Edgars Rinkeviczs został wybrany nowym prezydentem Łotwy. Wieloletniego ministra spraw zagranicznych tego kraju poparło w trzeciej turze głosowania 52 deputowanych do łotewskiego parlamentu. Polityk zapowiedział, że podczas jego urzędowania utrzymane zostanie wsparcie dla walczącej Ukrainy, a Łotwa pozostanie na zachodnim kursie.

By wygrać, kandydat musiał zdobyć co najmniej 51 głosów w 100-osobowym Sejmie.

Inauguracja w lipcu. "Zrobię wszystko, by nasz kraj rozkwitał"

- Zrobię wszystko, by nasz kraj rozkwitał i by nasze społeczeństwo było zjednoczone. Jestem gotowy do współpracy z Saeimą (parlament Republiki Łotewskiej) i rządem - powiedział Rinkeviczs po ogłoszeniu wyników głosowania. Inauguracja odbędzie się 8 lipca.