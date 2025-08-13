Logo strona główna
Świat

Dziesiątki supersamochodów przejęte w Londynie. W ramach walki z niebezpieczną jazdą 

Lamborghini przechwycone przez londyńską policję
Interwencja brytyjskiej policji (Wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło: Reuters Archive
Policja przejęła w weekend na ulicach Londynu kilkadziesiąt luksusowych samochodów, których wartość oszacowano na 6 milionów funtów. Doszło do tego w ramach akcji wymierzonej w niebezpieczną jazdę kierowców supersamochodów.
Kluczowe fakty:
  • W czasie weekendowej operacji policja z Londynu przejęła 72 samochody, wśród nich m.in. lamborghini, bentleye i ferrari.
  • W ostatnim czasie mieszkańcy miasta zgłaszali, że czują się zaniepokojeni z powodu niebezpiecznej jazdy "supersamochodów".
  • Przejęte samochody m.in. nie posiadały ważnych badań technicznych, ubezpieczenia, czy były kradzione.

W ostatni weekend londyńska policja (Metropolitan Police) przeprowadziła operację przeciwko kierowcom nieprzestrzegającym przepisów na ulicach stolicy Wielkiej Brytanii. Działania prowadzono we współpracy z firmą ubezpieczeniową Motor Insurers' Bureau (MIB). Była to reakcja na liczne w ostatnim czasie zgłoszenia dotyczące wzrostu liczby luksusowych pojazdów, powodujących niepokój mieszkańców czy turystów, zwłaszcza w okolicach Hyde Parku, dzielnic Kensington i Chelsea.

W trakcie operacji łącznie policjanci przejęli 72 samochody warte ponad łącznie 6 mln funtów (równowartość prawie 30 mln zł). Wśród nich wiele supersamochodów, m.in. dwa identyczne pojazdy lamborghini w kolorze fioletowym, a także auta marki Ferrari czy Bentley.

Przejęto supersamochody

Jak przekazano, ich kierowcy prowadzili je niezgodnie z prawem albo same pojazdy nie spełniały wymogów ruchu drogowego. Wręczane kierowcom mandaty były m.in. za jazdę bez ubezpieczenia, bez prawa jazdy, z zakazem prowadzenia pojazdów, z fałszywymi dokumentami, czy używanie fałszywych tablic rejestracyjnych. Policjanci natrafili też na kilka pojazdów, które okazały się być kradzionymi, oraz na kilka takich, które nie miały ważnych badań technicznych.

To jednak nie koniec, bo sprawna akcja pozwoliła na zatrzymanie ośmiu osób, które były poszukiwane przez organy ścigania za popełnienie szeregu innych przestępstw. Były to m.in. przestępstwa narkotykowe, dotyczące spowodowania obrażeń ciała, zniszczenia mienia czy kradzieże.

Policja nie sprecyzowała, jaki los czeka przejęte samochody, i czy przynajmniej część z nich wróci do swoich właścicieli po zapłaceniu mandatów.

Wykroczenia i przestępstwa drogowe

Policjanci tłumaczą, że często wykroczenia związane z samochodami, jak jazda bez obowiązkowego ubezpieczenia, wiążą się z popełnianiem przez ich kierowców innych przestępstw. Andy Trotter z MIB podkreśla, cytowany przez BBC, że "w Wielkiej Brytanii co 20 minut ktoś zostaje potrącony przez kierowcę bez ubezpieczenia, codziennie ktoś zostaje poważnie ranny, a co tydzień jedna osoba traci życie przez kierowcę bez ubezpieczenia".

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Motor Insurers’ Bureau/Faceebok/Drive Insured

