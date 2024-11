"Nasza wspaniała córka zmarła wczesnym rankiem". 17-letnia Liz Hatton nie żyje

"Nasza wspaniała córka Liz zmarła wczesnym rankiem" - napisała matka 17-latki, Vicky Roboyna, na portalu X w środę. "Pozostała zdeterminowana do końca. Nawet wczoraj wciąż snuła plany. Jesteśmy bardzo dumni z życzliwości, empatii i odwagi, jakimi wykazała się w ciągu ostatniego roku. Była nie tylko fenomenalną fotografką, była najlepszym człowiekiem i najwspanialszą córką i starszą siostrą" - podkreśliła.

Śmiertelnie chora Liz stworzyła "listę marzeń"

Liz Hatton usłyszała diagnozę pod koniec 2023 roku. Lekarze określili wówczas rokowania na od 6 miesięcy do 3 lat życia. Liz mówiła później w rozmowie z "The Times", że poczuła się, "jakby ktoś ją uderzył". Dodała jednak, że potem pogodziła się z diagnozą i postanowiła wykorzystać pozostały czas najlepiej, jak to możliwe.