Prywatny helikopter nie odleciał z Litwy do Rosji. Powodem podejrzenia o łamanie sankcji

Odlot prywatnego helikoptera z Kowna na Litwie do Pskowa w Rosji został wstrzymany - poinformował litewski organ do spraw bezpieczeństwa transportu LTSA. Powodem decyzji urzędu miało być podejrzenie o naruszenie międzynarodowych sankcji. Dane zebrane przez dziennikarzy państwowego litewskiego nadawcy LRT wskazują, że przestrzeń powietrzna Litwy jest wykorzystywana do sprowadzania prywatnych samolotów z Europy do Rosji.