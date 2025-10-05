Prace kolejnego lotniska zakłócone. Zagrożenie dla startów i lądowań z powodu kilkunastu balonów

Lotnisko w Wilnie czasowo zawiesiło ruch lotniczy z powodu balonów z przemytem Źródło: FLIGHTRADAR24.COM

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę w nocy portal LRT.lt podał, powołując się na litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC), że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została zamknięta po wykryciu obiektów latających w pobliżu miejscowości Baltāja Voka.

"NKVC potwierdziło, że w kierunku lotniska w Wilnie leciało łącznie 13 balonów z przemytem" - poinformował portal. Jak dodano, decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej została podjęta z powodu zagrożenia dla startów i lądowań samolotów.

Według LRT przestrzeń powietrzna miała być zamknięta do godziny 2.45 czasu lokalnego (1.45 czasu polskiego), ale na stronie internetowej lotniska w Wilnie pojawiła się informacja, że zamknięcie zaplanowano do godziny 4.30 (3.30 czasu polskiego).

Przestrzeń powietrzna nad portem została otwarta o godzinie 4.50 czasu lokalnego (3.50 w Polsce).

Nie pierwszy taki przypadek

Przedstawiciel Litewskich Portów Lotniczych (LTOU) informował wcześniej o przekierowaniu lotów na lotniska w Kownie i Rydze. "Przestrzeń powietrzna jest obecnie zamknięta, (...) sytuacja zmienia się co kilka minut" - przekazało LTOU po północy agencji BNS.

Portal przypomniał, że to nie pierwszy podobny przypadek na lotnisku w Wilnie. 27 września w stolicy odnotowano trzy niedozwolone loty dronów w pobliżu lotniska. Wcześniej 21 sierpnia również zgłoszono obecność drona. W obu przypadkach loty zostały tymczasowo zawieszone, a samoloty przekierowane na inne lotniska.

OGLĄDAJ: TVN24 HD